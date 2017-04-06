Almanya’da MİT adına Gülen cemaati sempatizanlarına yönelik casusluk yapma suçlamasıyla 20 Türk hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık ayrıca MİT’e bağlı çalışan başka isimlerin tespiti için de soruşturma açtı.

Almanya genelinde 20 Türk hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, ayrıca MİT’e bağlı çalışan “bilinmeyen başka kişiler” hakkında da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen’in verdiği soru önergesine Alman hükümetinden gelen yanıt ile kamuoyuna mal oldu.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıtta “Toplam 20 suçlanan kişi ve bilinmeyen şüpheliler hakkında Türk hükümetinin direktifiyle Gülen yapılanması üyelerini izleyerek casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Alman hükümetinin yanıtını gazeteye değerlendiren Dağdelen, “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) çok sayıda isim hakkında casusluk yaptığı şüphesi bulunduğuna işaret ederek “DİTİB hakkındaki casusluk suçlamalarına hukuk devleti prensipleriyle bağdaşmayacak ölçüde gevşek tepki gösterilmesi nedeniyle Erdoğan’ın casus imamları Almanya’dan ayrılarak cezai takibattan kurtulabilmişlerdir” dedi.

Almanya’daki 930 İslami cemaat ve derneğin çatı örgütü DİTİB, imamlarını Gülen taraftarları hakkında bilgi toplamakla görevlendirmekle itham ediliyor.