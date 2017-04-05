Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Pilz: Başsavcılık soruşturma başlattı. AKP adına istihbarat yürüten kişileri ya sınırdışı edeceğiz ya da yargı önüne çıkaracağız. Erdoğan’ın ajanları aracılığıyla istikrarsızlık çıkarmasını önleyeceğiz.

Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz, 16 Nisan Referandumu nedeniyle Avusturya’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında gerilimin ülkedeki varlıklarını tehdit eden bir düzeye ulaştığını belirtti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Pilz, “Başsavcılığın başlattığı soruşturmayla AKP’nin Avusturya’daki istihbarat faaliyetlerini sürdüren kişileri ya sınırdışı edeceğiz ya da yargı önüne çıkaracağız. Erdoğan’ın ajanları aracılığıyla Avusturya’da istikrarsızlık çıkarmasını önleyeceğiz. Avusturya’daki Türkleri Erdoğan’ın ve Türkleri geri göndermek isteyen aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) baskılarından kurtaracağız, hukuk devleti mi güçlü, Erdoğan diktası mı, göstereceğiz” dedi.

Peter Pilz, AKP’nin Almanya’daki gibi Avusturya’da da istihbarat faaliyeti yürüttüğünü, bunun Avusturya Ceza Yasası’nın 256. maddesine göre üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Erdoğan, bu faaliyeti Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Türk Gizli Servisi MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla sürdürüyor. Yurtdışındaki Türkiye Büyükelçilikleri, MİT sorumluları ve din ataşeleri üzerinden, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), MÜSİAD, Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB), Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) ve Avusturya’daki 65 cami derneği kullanılarak Avusturya aleyhine istihbarat yaptırıyor. Erdoğan karşıtlığı gibi, Avusturya’da hiçbir şekilde suç oluşturmayan bir gerekçeyle, Avusturya vatandaşı da olan ya da olmayan insanlar hakkında bilgiler toplanıyor ve bu insanlardan bazıları Türkiye’den çıkarken gözaltına alınıyorlar. Bu gelişmeler, Avusturya’da yaşayan Türkiye bağlantılı insanları, Avusturya’da yaşayan Türkiye kökenlileri tedirgin ediyor. Bunlardan birçoğu bize başvurup haklarının korunmasını talep ediyorlar. Ayrıca, AKP yanlılarının yaptıkları gösterilerde örneğin Kürtlere ait dükkân ve işyerleri tahrip ediliyor, Türkiye kökenli Erdoğan karşıtı olduğu düşünülen insanlar tehditlere maruz kalıyorlar. Ülkemizde bunlara hoşgörü gösteremeyiz.”