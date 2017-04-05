MİT’ten sonra AKP hükümetinin de Gülen Hareketi’ne yönelik fişleme ve casusluk bilgilerinin yer aldığı bir dosyayı Alman makamlarına verdiği iddia edildi. Mart ayının başında Ankara’yı ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber’e, AKP Hükümeti tarafından dosyanın teslim edildiği belirtildi. Fişleme ve casusluk kaynağının ise DİTİB imamları olduğu aktarıldı.

Haftalık Die Zeit gazetesi AKP Hükümeti’nin, Alman hükümetine olası muhaliflere ilişkin ikinci bir dosya verdiğini bildirdi. Haberde, dosyada Gülen Hareketi’ne yakın olduğu iddia edilen isimlerin yer aldığı kaydedildi. Haberde ayrıca dosyada dernek ve kültürel grupların yanı sıra AKP’nin terörizme destek vermekle itham ettiği ve Alman hükümeti tarafından izlenmesini istediği kişilere ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, dosyada Alman istihbarat birimleri tarafından konan muhtemelen “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından toplanmış bilgi” notunun bulunduğu öne sürüldü. Ancak Türk hükümetinin bu bilgileri “kanıt” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Yasadışı casusluk suçlamaları

MİT ve AKP Hükümeti’nin Almanya’daki faaliyetleri geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan DİTİB bünyesindeki bazı imamlar, Ankara’dan aldıkları talimat doğrultusunda Gülen Hareketi’ne yakın kişiler hakkında istihbarat toplamak ve bu bilgileri Ankara’ya göndermekle suçlanmıştı. Federal Başsavcılık iddialara ilişkin şubat ayında soruşturma başlatmıştı.

Bunun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın Almanya’da dış istihbarattan sorumlu Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl’a Gülen Hareketine yakın olduğu iddia edilen kişilere ait bir dosya verdiği ortaya çıkmıştı. 300’den fazla ismin de yer aldığı dosyada Alman siyasetçiler Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Milletvekili Michelle Müntefering ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Berlin Eyalet Milletvekili Emine Demirbüken-Wegner’in listede adının bulunması büyük tepki topladı. Bu dosyanın ortaya çıkmasının ardından MİT’in, Almanya’da yasadışı casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilmişti.