Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun beldesinde “kimyasal gaz” kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor. 11 çocuk en az 58 kişinin öldüğün saldırıyla ilgili BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ‘dehşet verici’ olarak nitelendirdi. De Mistura, Konsey’in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti. Örgütten yapılan açıklamada çatışmalarda kimyasal silah kullanımının kesinlikle yasaklandığı hatırlatıldı ve böylesi bir eylemin savaş suçu olacağı vurgulandı. Oturum talebi, Konsey’in daimi üyelerinden Fransa’dan geldi.

ABD, saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu

BBC’nin haberine göre, Beyaz Saray ‘kimyasal saldırının ardından Beşar Esad rejiminin olduğuna emin olduklarını’ öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad rejiminin “bu iğrenç eylemlerini” kınadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise “Beşar Esad’ın bu şekilde hareket ettiği açık: zalim, utanmaz barbarlıkla” ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu ise ‘kimyasal saldırı’ düzenlediği iddialarını reddetti.

Suriye’nin resmi ajansı SANA’daki haberde şu ifadelere yer verildi: “Ordunun komuta kademesi, bugün (Salı günü) Han Şeyhun’da kimyasal ya da herhangi bir zehirli madde kullanıldığı iddialarını reddediyor. Bunları hiçbir zaman, hiçbir yerde kullanmadığının ve gelecekte de kullanmayacağının altını çiziyor Esad güçlerini destekleyen Rusya ordusu da yaptığı açıklamada Salı günü İdlib eyaleti civarında herhangi bir hava operasyonu düzenlemediklerini söyledi.

’11’i çocuk en az 58 kişi öldü’

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 11’i çocuk en az 58 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Bir yardım ajansı ve bir muhalif medya merkezi ise ölü sayısının 100’ün üzerinde olduğunu öne sürdü. Gözlemevi, saldırının Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiğini ve kimyasal gaz kullanılmış olabileceğini belirtti.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü saldırıda kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını tespit etmek için kanıt topluyor. Savaş uçaklarının, Idlib’in 50 kilometre güneyinde bulunan silahlı muhaliflerin elindeki Han Şeyhun’u pek çok insan uykudayken vurduğu öne sürülüyor. Han Şeyhun’daki ilk yardım çalışanları, “kusma ve ağızda köpürme” gibi şikayetlerle karşılaştıklarını açıkladı.