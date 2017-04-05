Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Romanya Finali yapıldı. Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesinde (ICHB) gerçekleştirilen Olimpiyat finallerine ilgi geçen yıllara göre daha fazlaydı.
Lumina Eğitim Kurumlarına bağlı okullardan elemeleri geçen toplam 150 öğrenci dereceye girebilmek için ter döktü.
Daha sonra yarışma kategorilerinde dereceye giren öğrencilere, ödülleri ve sertifikaları verilirken öğrencilerde heyecan doruktaydı.
Bu sene 15.düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler, önümüzdeki aylarda yapılacak dünya finallerine katılmaya hak kazanacak.
Ödül törenine, Lumina Eğitim Kurumları yöneticileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.