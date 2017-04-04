Romanya’da Türk işadamının pasaportuna ‘kumpasla’ el konuldu; altından Türkiye Büyükelçisi’nin eli çıktı. Olay, Romanya kamuoyunu ayağa kaldırdı.



Romanya’da ticaretle meşgul olan Türk vatandaşı S.C.’nin pasaportuna, 25 martta Bükreş Henri Coanda havaalanında, Varşova’ya uçacağı sırada el konuldu. El koyma işleminin, Bükreş’te bulunan Türk büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın verdiği fişleme listesi üzerine Romen dışişlerinin yazdığı yazıya istinaden gerçekleştiği öğrenildi. Bu illegal girişimin ortaya çıkması Romen medyası ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açarken bir gazete manşetten ‘Romen Dışişleri Bakanı Erdoğan’ın emir eri mi?’’ sorusunu sordu.

Yaklaşık iki yıldan bu yana Bükreş’te yasal ticari faaliyetler yürüten S.C isimli işadamı Polonya’da devralmak istediği bir fabrikayı görmeye giderken hukuksuz şekilde pasaportundan oldu. Henri Coanda havaalanında görevli sınır polisi, Türk işadamının pasaportuna Romanya dışişlerinden gelen talebi gerekçe göstererek el koydu. Polis memurunun imzalayıp bir nüshasını Türk işadamına verdiği tutanakta, ‘’Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın Hudut Polisi Müfettişliği’ne 14 Şubat’ta gönderdiği 1/3171 sayılı talebi üzerine pasaporta el konulmuştur’’ ifadeleri yer alıyor.

Olay medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Romen Dışişleri önce sessizliği tercih ederken Basın bürosu yetkilisi, konuyu soruşturan ülkedeki bir Türk asıllı gazeteciye, önce kişisel bilgilerin gizliliği ilkesini hatırlattı, ısrarlı aramalarda ise ‘bir liste’nin varlığını kabul etti. Yetkili bu noktada sorumluluğun Türk büyükelçiliğinde olduğunu belirtti.

MELEȘCANU, ERDOĞAN’IN EMİR ERİ Mİ?

Ancak Dışişleri bakanlığının dili, asıl ‘Romania Libera Gazetesi’ne çözüldü. Gazeteye gönderilen açıklamada, Türk büyükelçiliğinin talebinin Romen hudut polisine iletildiği belirtildi. Gazete, bu skandal açıklamayı manşetine taşıyıp, “Dışişleri bakanı Teodor Meleşcanu, Erdoğan’ın emrine göre hareket ediyor’’ eleştirisinde bulundu.

Gazete, haberinde “Romen dışişleri, Ankara’nın emirlerini hudut polisine ileten sıradan bir kuryeden mi ibaret?’’ sorusunu soruyor. Haberi yapan Petre Badica, şu sorularına ise Romen dışişlerinden cevap alamadığını ifade ediyor:

*14 Şubat tarihli, 1/3171 sayılı yazının içeriği nedir?

*Dışişlerinde pasaportu iptal edilecek Türklerin listesi var mıdır?

*Bu konuda Ankara ile bir mutabakat var mıdır?

Skandal olayı, oldukça kapsamlı işleyen Romania Libera, uzman görüşlerine de yer verdi.

Uzmanlar, uygulamanın illegal olduğunda hemfikir:

“Romen otoriteleri, ülkenin yargı kurumlarınca verilmiş bir hüküm olmadan bir pasaporta el koyamaz. Romen makamları kendini mahkeme yerine koyamaz. Bir yabancı ülkeden gelen taleplerin, yasal dayanağı araştırılmadan uygulamaya konması, sonu gelmeyen mağduriyetlere yol açabilir.’’

Haberde, Türk makamları bir vatandaşının pasaportunu iptal etmiş olsa bile, Romen dışişlerinin doğrudan bunu uygulama yetkisinin olmadığına vurgu yapılıyor.

Büyükelçi Ertaş, bu talebi ne zaman iletti?

Konuyla ilgili Türkiye’nin Bükreş büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Romania Libera’ya konuşmaktan kaçındırken bu konuda, Romen dışişlerinin yazısından iki hafta önce, 27 Ocak’ta gerçekleşen Meleşcanu-Ertaş görüşmesi dikkat çekiyor. Dışişleri basın bürosunun dile getirdiği listenin, bu tarihte verilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bir başka dikkat çekici görüşme ise, 14 şubat tarihli yazıdan 5 gün sonra Romen dışişleri bakanı Teodor Meleşcanu’nun, Almanya’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşması.

İŞADAMI YARGIYA GİDİYOR

Polonya’ya bir un fabrikasının ekipmanlarını devralmaya giderken pasaportundan olan işadamı S.C. ise yargıya müracaat edeceğini söyledi. İlk olarak pasaportunu geri almayı hedefleyen işadamı, ardından mağduriyetine neden olan kişi ve kurumlar aleyhine tazminat davası açacak. Son 6 ay içinde iki kez daha Polonya’ya gidip geldiğini hatırlatan işadamı, “Amerikan büyükelçiliği bu pasaporta ocak ayında 10 yıllık vize verdi. Bir AB ülkesinin bu usulsüzlüğe boyun eğmesine üzüldüm.’’ şeklinde konuşuyor.