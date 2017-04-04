TBMM eski başkanlarından ANAP’lı Kaya Erdem, DYP’li Hüsamettin Cindoruk, CHP’li Hikmet Çetin ve MHP’li Ömer İzgi ortak bir açıklama yaptı: Anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması ülkemizi bir beka sorununa sürükleyecek.

Geçmiş dönemlerde TBMM başkanlığı yapan 16. Meclis Başkanı Kaya Erdem, 17. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 20. Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve 21. Meclis Başkanı Ömer İzgi ortak bir açıklama yaparak, anayasa değişikliğine neden ‘Hayır’ dediklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda ‘Evet’ çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz” denildi.

‘550 Milletvekili’ isimli bir Facebook grubu oluşturarak, kamuoyu ile iletişim kuran Meclis eski başkanlarının anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yayımladıkları açıklama şöyle:

“TBMM’de değişik dönemlerde milletvekilliği ve senatörlük yapmış, seçilmiş temsilcileriniz olarak, referandum sürecinde sessiz kalamazdık. Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda ‘Evet’ çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz. Halen TBMM’de görev yapan ve çoğunluğu sessiz kalan milletvekillerimize karşılık; ekte isimleri bulunan, aralarında TBMM başkanları, bakanlar ve parti genel başkanları olan önceki dönem milletvekilleri olarak ‘Hayır’ diyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez; bu kadar çok sayıda önceki dönem milletvekilinin zorunlu inisiyatifini halkımızın takdirlerine sunuyor ve Hayır’da hayr vardır diyoruz”