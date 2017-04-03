15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avının rakamları her geçen gün artıyor. Hiçbir hukuki delil yokken binlerce kişi gözaltına alınıp tutuklandı. 15 Temmuz gecesi çoğu durumdan habersiz birkaç bin asker sokağa çıkarken bu zamana kadar bu durum gerekçe gösterilerek 113 bin 260 kişiye gözaltı yapıldı, 47 bin 155 kişi tutuklandı. Bu süreçte 41 bin 999 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutukluların 10 bin 732’si polis, 7 bin 463’ü asker ve 168’i general. 2 bin 575’i de hakim ve savcı da bu süreçte tutuklanarak cezaevine yollandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Hükümeti’nin yaptığı zulmün fotoğrafını şöyle açıkladı: “Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ’yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732’si polis, 7 bin 463’ü asker ve 168’i general. 2 bin 575’i de hakim ve savcı. 26 bin 177’si sivil, 208’i de mülki idare amiri”