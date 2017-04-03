CHP’li Fikri Sağlar ve Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında hazırlanan FBI dosyasında ‘Muhbir-2’ adlı kişinin Süleyman Aslan olduğunu öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı iddialarıyla New York’ta tutuklanan Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında hazırlanan FBI dosyasında ‘Muhbir-2’ adlı kişinin Atilla’nın bankadaki şefi olduğunu ve gizli muhbirlik yaptığı belirtildiğini ifade etti.

Abcgazetesi.com’un haberine göre Sağlar, “Muhbir ayakkabı kutularıyla yakalanan Süleyman Aslan olabilir mi? Aslan cezaevine girdi, çıktıktan sonra bir başka kamu bankasının yönetimine atandı. O günden beri ondan haber alınamadı. Şu anda Aslan nerede, Amerika’da olabilir mi?” diye sordu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün, Fikri Sağlar’ın açıklamalarına da yer verdiği, “Muhbir_2 kod adlı şef kim?” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ülkemizde yaşanan her olumsuzluğun arkasında “yabancı parmağı” gündeme getirilir. Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili de senaryolar yazılıyor. 17 Aralık soruşturmasında 25’nci “şüpheli” olarak yer alan, daha sonra diğer sanıklarla birlikte hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kurtarılması için devletimizin seferber olması gerekir.