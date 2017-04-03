Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden aldığı Mike Flynn’in AKP iktidarıyla girdiği para ilişkilerinde bir skandal daha gündeme geldi.

CIA eski başkanı James Woolsey’in 19 Eylül’de New York’ta bir otelde Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Fethullah Gülen’i bir gece yarısı evini basıp Türkiye’ye kaçırma planlarını’ görüştüğünü deşifre ettiği Mike Flynn Skandalı’nda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. 19 Eylül 2016’da Amerika’dan insan kaçırma planı deşifre edilen grubun Flynn’a 530 bin dolar lobicilik yapması için Ekim Alptekin üzerinden ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Beyaz Saray çalışanlarının mal varlığı dökümlerini yayınlamasıyla Flynn’a başka bir ödeme daha yapıldığı ortaya çıktı.

FLYNN 150 BİN DOLARI DAHA DEKLARE ETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Washington Hattı’ndan İlhan Tanır’ın haberine göre, Beyaz Saray çalışanlarının 2016 mal varlıkları dökümünde Flynn, daha önce ATAA isimli Amerikan-Türk Derneklerinde yöneticilik yapmış İbrahim Kurtuluş’dan da para aldığı ortaya çıktı. Mike Flynn’in daha önce 150 bin dolar eksik gösterdiği ve bazı Rus yanlısı kurumlardan aldığı paraları da göstermediği tespit edildi.

ERDOĞAN’IN DAYI OĞLU İLE KURTULUŞ, FLYNN İLE GÜLEN OKULLARINA İFTİRA GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI

İbrahim Kurtuluş ile Mike Flynn’in bir otel lobisinde videoya çekilen temasları daha önce Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmişti. O habere göre Türk toplumu ile biraraya gelen Flynn ile Türk-Amerikan liderleri Gülen hakkında görüştüler, Gülen’in okullarının ‘kara para aklama’ yerleri olduğunu ifade ettiler ve Gülencilere nefes aldırılmaması gerektiği konusunda Flynn’i ikna etmeye çalıştılar. Aynı toplantıda İbrahim Kurtuluş ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısı Kemal Mutlu’nun oğlu Halil Mutlu’nun da olduğu yine aynı haberde belirtildi.

Görüşmenin görüntüleri youtube kanalında yer alıyor.

İlhan Tanır’ın Washington Hattı isimli internet sitesindeki haberi şöyle:

“Flynn’in 2. Türk Ödeme Bağlantısı Çıktı: İbrahim Kurtuluş /İlhan Tanır, Washington DC

Bu hafta sonu Trump yönetimi, Beyaz Saray’da çalışanların tüm mali raporlarını kamuoyuna açtı. Kim 2016’da ne kadar para kazandı, nereden ve nasıl. (Beyaz Saray çalışanlarının kazançlarını teker, teker ayrıntıları ile buradaki google dokümanlarından görebilirsiniz. Bu dökümanlarda ayrıca Mike Flynn’in daha önce 150 bin dolar eksik gösterdiği ve bazı Rus yanlısı kurumlardan aldığı paraları da göstermediği ortaya çıktı.)

Tabi ki ödemeleri açıklanana Beyaz Saray çalışanları arasında merak edilenlerin başında Trump’ın geçtiğimiz ay kovduğu Mike Flynn geliyordu. Flynn’in geçtiğimiz haftalarda ABD Adalet Bakanlığına başvurarak, yabancı ülke adına lobici olmak istediğini söylemesi ile 530 bin dolar parayı Ekim Alptekin isimli işadamından aldığı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar Ekim Alptekin Türk Hükümeti adına resmi bir görevi olmasa da, Flynn, Alptekin için yaptıklarının Türk Hükümetine yararı dokunduğunu düşünerek, yabancı ülke adına lobicilik kayıtlarını doldurmaya karar vermişti.

Ekim Alptekin yanında, hafta sonu Flynn’in doldurduğu dokümanlarda New York’da hükümete yakın olarak tanınan, daha önce ATAA isimli Amerikan-Türk Derneklerinde yöneticilik yapmış İbrahim Kurtuluş’dan da para aldığı ortaya çıktı.

İbrahim Kurtuluş ile Mike Flynn’in bir otel lobisinde videoya çekilen etkilişimi daha önce Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmişti. O habere göre Türk toplumu ile biraraya gelen Flynn ile Türk-Amerikan liderleri Gülen hakkında görüştüler, Gülen’in okullarının ‘kara para aklama’ yerleri olduğunu ifade ettiler ve Gülencilere nefes aldırılmaması gerektiği konusunda Flynn’i ikna etmeye çalıştılar.

Aynı toplantıda İbrahim Kurtuluş ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısı Kemal Mutlu’nun oğlu Halil Mutlu’nun da olduğu yine aynı haberde belirtildi.

Kurtuluş Para Ödediğini Reddediyor

İbrahim Kurtuluş ile mülakat yapan Laura Pitel’in haberine göre, İbrahim Kurtuluş ise Flynn’e 10 bin dolar verdiğini kesinlikle reddediyor.

Kurtuluş, Pitel’e söylediğine göre ”kimsenin cebinden Flynn’e, Kurtuluş’a veya başka birine kimse bir cent dahi ödemedi.” Kurtuluş ayrıca Türk hükümetine veya Türkiye Büyükelçiliğine herhangi bir bağı olmadığını da iddia etmiş.

Hatırlanacağı gibi Ekim Alptekin de Türk hükümetine herhangi bir bağı olmadığını iddia ediyor uzun süredir. Alptekin’in başkanı olduğu TAIK, 2013 yılında beri ise tamamen iktidarın kontrolünde olduğunu herkes biliyor.

Flynn’in ödemelerinden Ekim Alptekin’den sonra ikinci Türk bağı olarak İbrahim Kurtulıuş çıktı. Kurtuluş ise ödeme yaptığını reddediyor.

Anlaşıldığı kadarıyla Flynn ve Türk bağlantıları sagası bir süre daha devam edecek.”

İLK SKANDALI WALL STREET JOURNAL GAZETESİ DEŞİFRE ETMİŞTİ

Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilintilendirilmeye çalışılan Fethullah Gülen’in ABD’den sınırdışı ettirilmesi beklenmeden Türkiye’ye gönderilmesi için Flynn ile AKP’li bakanlar arasında toplantılar yapıldı.

CIA eski başkanı James Woolsey’e dayandırılan haberde tarih ve yer ismi verildi. 19 Eylül tarihinde New York’da bir otelde, Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi işadamı Ekim Alptekin ile Flynn bir araya geldi. Görüşmeye Woolsey de katıldı. Toplantıda Gülen’in, ‘kanuni iade sürecine gerek duyulmadan’ Türkiye iadesi masaya yatırıldı. Woolsey, burada Gülen’in ‘gece karanlığında kaldığı evden kaçırmak’ fikrinin konuşulduğunu söyledi.

Flynn’in sözcüsü, WSJ’ye yaptığı açıklamada daha önce yaptığı gibi, bu görüşmeyi de yalanladı. Flynn AKP iktidarı ile ilişkilerini inkar etmişti ancak resmi belgelerin ortaya çıkmasından sonra görevinden kovulmuştu.