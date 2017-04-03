Alman İstihbarat Uzmanı Erich Schmitdt Eenboom, ZDF kanalında katıldığı bir programda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eenboom, darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planladığını ileri sürdü.

Alman ZDF kanalında yayınlanan bir tartışma programına katılan İstihbarat Uzmanı Erich Schmitdt Eenboom, 15 Temmuz darbe girişiminin arka planına dair açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminin Erdoğan’ın planı olduğunu söyleyen Eenboom, “CIA analizlerine göre yaşanan sözde darbe girişimi, Erdoğan tarafından gerçek bir darbeye engel olmak için gerçekleştirildi. BND (Alman istihbaratı), CIA (ABD istihbaratı) ve diğer Batı İstihbarat servisleri, darbe girişiminin Gülen tarafından gerçekleştirildiğine dair en küçük bir ipucu bile görmüyor.” ifadelerini kullandı.

Sunucunun “Peki Erdoğan neden bu iddiada bulunuyor?” sorusuna ise “Çünkü onları kriminalize etmek ve ortadan kaldırmak için en rahat yol bu.” cevabını verdi.

Erich Schmitdt Eenboom, “CIA ve diğer istihbarat servisleri en gizli komünikasyon sistemlerine bile sızabilecek kabiliyetteler ve bunların ulaştığı bilgilere göre 15 Temmuz; uydurma, sözde bir darbeydi.” diye konuştu.