Avrupa’nın birçok ülkesinde ortaya çıkan ve Erdoğan’ın uzun kolu gibi hareket eden Diyanet imamlarının Gülen sempatizanları hakkında casusluk yapmaları skandalı Romanya’ya da sıçradı. Bükreş’teki Diyanet Müşaviri Osman Kılıç’ın, Ankara’nın isteği üzerine Romanya’daki Gülen hareketinin haritasını raporladığı ortaya çıktı.

Avrupa Araştırmacı İşbirliği Ağı ile Karadeniz (theblakcsea.eu) adlı sitenin ortaklaşa hazırladığı dosya, Gülen hareketi mensuplarının Türk Büyükelçiliği ve etkisi altındaki resmi ve yarı resmi kuruluşlar tarafından nasıl cadı avına maruz bırakıldıkları geniş bir şekilde ele alınıyor. Dosyada, diğer birçok Avrupa ülkesinde rastlandığı gibi, Romanya’daki Diyanet müşavirinin bir raporundan söz ediliyor. (http://theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1302&recType=story)

27 Eylül 2016 tarihli rapor, Ankara’nın talebi üzerine hazırlanmış. Müşavir Osman Kılıç imzasını taşıyan rapor, Gülen hareketinin Romanya’daki haritasını çıkarmış. Raporda, 1994’ten beri faaliyette olan Lumina okullarının sayısı 11 olarak zikredilirken, bir de üniversite bulunduğu kaydedilmiş. Raporda okulların “yerel ve uluslararası basında görünürlüğünü artırmak için olimpiyat, yarışma ve kültürel etkinlikler düzenlediği” yorumu da yapılmış.

Haberi sunan site, Romanya Eğitim Bakanlığı’nın akredite ettiği okulların, Osman Kılıç’ın raporunda ‘terörist örgütün parçası’ olarak etiketlendiğine vurgu yapıyor. Ancak, “Gülen hareketine yönelik terör tanımlamasının Erdoğan’ın devlet dili olmasının dışında bir karşılığı yok” değerlendirmesi yapılıyor.

Müşavir Osman Kılıç, raporunda okulları gammazlamanın yanında, yaptıkları cami hizmetlerini şöyle anlatmış: “Alınan tedbirler sayesinde Bükreş’teki bütün camiler kontrolümüz altına alınmıştır.’’

Haberi hazırlayan gazeteciler, Osman Kılıç için, “Uygun olmayan bilgileri toplama rolü oynayan biri görünümünde” notunu düşüyor.

Rapora dair görüşü sorulan Türk Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söylemekle yetindi.

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