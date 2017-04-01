Almanya ile başlayan casusluk krizi genişlerken bir açıklama da Avusturya’dan geldi. Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, “Türk Büyükelçilikleri, sadece Almanya ve Avusturya’da değil, dört kıtada 35 ülkede casusluk faaliyeti yürütüyor.” dedi.



MİT’in Almanya’da casusluk faaliyetlerinde bulunduğu, izlediği kişi ve kurumların bir listesini de Alman dış istihbarat teşkilatı BND’ye verdiği iddiasının ardından, Avusturya’da da benzer casusluk iddiaları ortaya atıldı.

Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Türkiye’nin yurt dışı temsilcilikleri çalışanlarının yalnızca Almanya ve Avusturya’da değil, dört kıtadan 35 ülkede Hizmet Hareketi yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişi ve kurumlar hakkında MİT’e bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.

‘KÜRESEL CASUSLUK AĞI’

İddiasını Türkiyeli bir kaynaktan edindiği konsolosluk belgelerine dayandırdığını ifade eden Pilz, “Görünüşe göre Erdoğan’ın küresel bir casusluk ağı söz konusu” diye konuştu. Söz konusu belgede Gülen Hareketi yapılanması ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin yanı sıra okul, kültür ve öğrenci dernekleri ve diğer kuruluşların isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Pilz, isimlerin listeye alınmasında “Erdoğan’ı eleştiren bir kısa mesajdan, bir kafedeki ya da berberdeki konuşmalara kadar her şeyin etkili olabildiğini” öne sürdü.

AVRUPA, ASYA, AFRİKA, AVUSTRALYA

Yeşiller Partili Pilz, bu casusluk ağının yıllar içinde kurulduğunu ve listede çok sayıda kişinin isminin yer aldığını düşündüklerini söyledi. Belgelerde Avrupa’nın yanı sıra Asya, Afrika ve Avustralya’daki temsilciliklerden toplanan bilgilerin de bulunduğu ifade edildi.