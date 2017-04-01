Tahliye kararı verilen 21 gazetecinin, trol hesaplarının baskısıyla yeniden gözaltı alınmasına tepki yağıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ”Tahliye kararlarının gereğinin derhal yerine getirilmesi zorunludur. Aksi hal, görevi kötüye kullanmak ve hürriyet-i tahdit suçunu oluşturur.” uyarısında bulundu.

Ümit Kıvanç, hukuksuzluğa isyanının şöyle dile getirdi: ”Aylardır tutuklu eşinin tahliyesini bekleyen kadına cezaevi kapısından “neler oluyor, yardım edin” twiti attıran vicdansızlık!”

Barış Yarkadaş: Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor. Eğer bu kişiler hakkında başka bir soruşturma vs varsa, savcı bunu mahkeme sürerken söyleyebilirdi. Açık ki; yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı bilmiyorum. Bu gece olan bitenin ardından, zaten güven erozyonu yaşayan yargı inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir. Tam sekiz aydır tutuklu bulunan kişilerin tahliyesine karar veren yargının, gelen açık baskıya teslim olması yurttaşları koruyacak hiçbir mekanizmanın kalmadığının göstergesidir.

P24 (Bağımsız Gazetecilik Platformu): Aylardır sevdiklerinden ayrı kalan gazeteciler için mahkeme kararıyla gelen özgürlüğü böyle ötelemek, ailelerine bu eziyeti yaşatmak niye?

Tuğba Tekerek: Memlekete bu kadarcık adaleti çok gördüler..