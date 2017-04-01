Şaka gibi: AK Troller ve yandaş medya Ülker’in gofret reklamını darbe mesajı veriyor diye hedefe koydu…

Ülker grubunun üç gün önce 1 Nisan Şaka Günü için çekerek yayına başladığı reklamları, darbe reklamı diye hedefe kondu. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile reklamda 1 Nisan şakasına yönelik küçük kardeşler intikam alacak gibi ti’ye alan ifadeler darbe çağrışımı olarak sunuldu.

Fatih Tezcan isimli AK trol yazarı akşam saatlerinde arka arkaya mesajlar paylaşarak Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isimlerini yazarak tam bir provakasyon yaptı.

FATİH TEZCAN’DAN PROVAKASYON, GÜL VE ÜLKER’E TEHDİT

Tezcan şu mesajları paylaştı: “Ülker’e F… Operasyonu şart” dediğimde bana deli demişlerdi. Bence esas delilik bu Tehdit Videosu’nu ‘Gofret Reklamı’ sanmaktır. @MU_ULKER Ben zaten Ülker’in ne olduğunu :point_up_2: biliyorum. O videoyu hemen geri çek. Acele et yoksa Abdullah Gül de seni kurtaramayacak. Unutma: Bu millet hainleri tek kalemde siler atar. @MU_ULKER”

KISIKLI’DAKİ ÜLKER BİNASINA YÜRÜYÜŞTwitler ardından Ülker’in Kısıklı’daki binasına yürüyeşe geçtiğini duyuran bir grup çıktı. Polisin tedbir aldığı ileri sürüldü.

MURAT ÜLKER’İN AÇIKLAMASI

Murat Ülker gece yarısından sonra twitter hesabından attığı mesajla olaya tepki gösterdi. Şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. “Yurtdışındayım. Şimdi duydum.Haber verenlere teşekkürler.Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız.”