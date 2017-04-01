Brüksel’de oy kullanmaya giden 3 kişiyi bıçaklayan Mehmet G.’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Mehmet G.’nin Osmanlı Ocakları üyesi olduğu öğrenildi.

Brüksel’in Türkiye Konsolosluğu’na dün oy kullanmaya giden 66 yaşındaki Sultan Uğraş, Mahmut Yaşar ve soyadı öğrenilemeyen Hasan isimli kişiyi bıçaklayan kişinin Mehmet G. olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafları yayınlanan Mehmet G.’nin, Brüksel Osmanlı Ocakları üyesi oldugu ve uzun zamandır Belçika’da yaşadığı belirtildi. Mehmet G. 29 Mart’ta paylaştığı bir videoda Belçika’da yaşayan Türkleri “Evet” oyu kullanmaya çağırıyor. ANF’nin haberine göre, Mehmet G.’nin paylaşımları arasında, Belçika’daki Kürt kurumlarının yöneticilerinin fotoğrafları da bulunuyor. Haberde G.’nin Kürt siyasetçileri hedef gösterdiği belirtiliyor. (Artı Gerçek)