Belçika’da Türkiye Büyükelçiliği’nin emrindeki Diyanet’e bağlı imamların, Gülen Hareketi’ne yakın olduğunu düşündüğü kurum ve kişileri tesbit edip Türkiye’ye bildirmek üzere “casusluk” yaptıkları ortaya çıktı. Muhbir imamların Diyanet tarafından görevlendirildiğine ilişkin tüm ayrıntılar, Le Soir Gazetesi’nde yayımlandı.

Gazetenin 1 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan belgelere göre, imamlar aracılığıyla toplanan bilgiler TC Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türk Diyanet Vakfı Başkan Vekili Dr. Adil Şahin tarafından 26 Eylül 2016 tarih ve 83253331-016/460 sayılı resmi bir yazıyla Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılmış.

Le Soir gazetesi, Diyanet’in cesaretlendirmesi üzerine Belçika’daki aşırı AKP yanlılarının Gülen hareketine yakın olarak nitelenen birçok kuruluşa saldırdıkları, üyelerini tehdit ettikleri, yine bu harekete ait okullarda çocukları eğitim gören velilere baskı uyguladıkları sayısal dökümlerle ortaya koydu.

SINIR DIŞI GÜNDEMDE

Bu açıklamalardan sonra Belçika’nın TC Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türk Diyanet Vakfı Başkan Vekili Dr. Adil Şahin’i sınırdışı etmesi bekleniyor.

Gazete, ayrıca bu casusluk skandalından önce de Türk Milli Istihbarat Teşkilatı’nın yıllardır Belçika’daki Kürt örgütleriyle sol eğilimli kuruluşlara karşı da benzeri casusluk ve sindirme faaliyetleri yürüttüklerini vurguladı.