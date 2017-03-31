Hababam Sınıfı’nın sempatik Güdük Necmi’si, oyuncu Halit Akçatepe, 76 yaşında vefat etti.

Hababam Sınıfı oyuncularından biri daha vefat etti. Ünlü serinin Güdük Necmi’si, oyuncu Halit Akçatepe, 76 yaşında hayata gözlerini kapadı. Akçatepe’nin ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğdu.

1 Ocak 1938’de Üsküdar’da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi’nde okudu. Babası Sıtkı Akçatepe’dir. Konservatuvar eğitimi hiç almamıştır. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına “bize bir çocuk oyuncu lazım” dediği zaman, babası tuluatçı Sıtkı Bey oğlu Halit’i oynatmıştır. İlk filmini 1943’te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1959’da Anıtkabir’de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972’te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963’te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975’te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.