Moskova’yla gizli kapaklı ilişkisi nedeniyle milli güvenlik danışmanlığından kovulan Michael Flynn, ‘Dokunulmazlık verirseniz, Trump’ın Rusya’yla ilişkilerini anlatırım’ teklifinde bulundu. Flynn, Türk bakanlarla Gülen’i kaçırma planı da yapmıştı.

24 günlük Milli Güvenlik Danışmanlığı’ndan Rusya ile gizli ilişkileri nedeniyle kovulan emekli general Michael Flynn, kendisine dokunulmazlık verilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ile olan tüm işbirliğini Kongre’de anlatacağını söyledi.

FBI’DAN DOKUNULMAZLIK İSTEDİ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Flynn teklifini FBI, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi’ne iletti. Bu 3 kurum da halen Flynn’in başkanlık seçimi kampanyası sırasında Rusya ile kurduğu ilişkileri inceleyen ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyordu. Flynn’in talebine henüz bu 3 kurumun hiçbirisinden olumlu yanıt gelmedi.

AVUKATI DOĞRULADI

Flynn’nin avukatı Robert Kelner, yaptığı yazılı açıklamada sadece ‘meselenin tartışılmakta olduğunu’ söyledi, detay vermekten kaçındı. General Flynn’nin anlatmak istediği birçok şey bulunduğunu ve şartların izin vermesi halinde tümünü anlatmaya hazır olduğunu kaydeden Avukat Kelner, ‘’Şu anda Komiteler’e saygımızdan ötürü daha fazla birşey söyleme durumunda değilim. Sadece görüşmelerin yapıldığını doğrulayabilirim’’ dedi.

GARANTİ İSTİYOR

Buna karşılık her iki komitenin başkanlarının sözcüleri, kendilerine Flynn’in dokunulmazlık karşılığında konuşmak istediğine dair bir talebin ulaşmadığını kaydetti. Avukat Kelner, dokunulmazlık talebi iddiasını açıktan doğrulamasa da, müvekkilini hakkında ‘temelsiz suçlamalar’ ve ‘çirkin iddialar’ ortaya atıldığını ifade etti. Bu nedenle ifade vermeden güvenceler istemesinin normal olduğunu savundu.

SUÇU VAR Kİ, DOKUNULMAZLIK İSTİYOR

Son 2 ayda defalarca skandalı ortaya çıkan Flynn’in talebi Washington kulislerine bomba gibi düştü. Tüm haber kanallarının gündemi bir anda Flynn olurken yorum yapan isimlerin, ‘’Flynn, neler yaptığını en iyi kendisi biliyor. Başına geleceklerin farkında olduğu için dokunulmazlık istiyor. Suçu olmasaydı böyle bir talepte bulunmazdı’’ yorumu dikkat çekti. Flynn’in Kongre’de ifade vermesi halinde Türkiye ile yaptığı kirli pazarlıkların da ortaya çıkması bekleniyor.

TRUMP KOVDU

Trump’ın göreve geldikten sonra atadığı ilk isimlerin başında gelen Flynn’in başkan henüz görevi devralmadan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Moskova yönetimine yönelik Amerikan ambargosu hakkında konuştuğu ortaya çıkmıştı. Flynn, önce iddiaları reddederken, daha sonra Beyaz Saray’ın talebi üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

ÇOK CİDDİ SUÇLAMALAR VAR

Flynn’in görevden ayrılmasından sonra Rusya ile ilişkilerinin göründüğünden daha derin olduğunu ortaya koyan birçok belge bulundu. Birçok Rus şirketinden danışmanlık adı altında yüklü miktarlarda para aldığını anlaşıldı. Emekli askerler için yabancı ülkeler ile iş yapmama konusundaki birçok yasağı çiğnediği ortaya çıkan Flynn hakkında birden fazla soruşturma açıldı.

TÜRKİYE’DEN DE YARIM MİLYON DOLAR

Bu arada Flynn’in Türk hükümeti ile kirli ilişkileri de ortaya saçıldı. Kovulduktan sonra, Türk hükümetinden lobiliclik için geçmişte 530 bin dolar para aldığını da beyan etmek zorunda kalan Flynn’e ödemenin ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla çalışması için verildiği açıklandı. Daha sonra Flynn ile 2 Türk bakanın Gülen’in bir geceyarısı kaldığı evden kaçırılması konusunda da plan yaptığı ortaya çıktı. Bu konudaki ifşaatı ise görüşmeye şahit olan CIA’in eski başkanlarından James Woolsey yaptı. Ayrıca Türkiye’den aldığı para karşılığında gazetelere Gülen’i karalayan yorumlar yazdığı da belirlendi. Flynn’in dokunulmazlık karşılığı Kongre’de ifade vermesi durumunda bu konuda sorularla da muhatap olması bekleniyor.