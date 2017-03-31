Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması hakkında konuşan yandaş yazar Cem Küçük, 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi Rıza Zarrab’ın Türk devletinin projesi olduğunu söyledi.

Trump’ın da AKP’nin beklediği gibi çıkmadığını söyleyen Küçük, Sarraf’ın tutuklanmasının Erdoğan’ı yargı karşısına çıkarma operasyonunun bir parçası olduğunu söyledi. Küçük, Sarraf’ın AKP Hükümetinin adamı olduğunu ve Erdoğan’ın verdiği görevle İran’a uygulanan ambargoyu delecek bir organizasyon kurarak Halkbank’a ve Türkiye’ye milyonlarca dolar kazandırdığını söyledi.

Bir yandan ‘Erdoğan’ı yargılamak istiyorlar’ diyen Küçük’ün diğer yandan da Erdoğan ve dönemin bakanlarının uluslarası mahkemelerde yargılanmaları yol açabilecek böyle bir suçu açıkça itiraf eden Küçük, haklarında yolsuzluk iddias olan 4 eski bakanı da “ABD’ye sakın gitmeyin, sizi de tutuklarlar” diye uyardı.