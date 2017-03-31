Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği binasının yakınında Türk vatandaşları arasında halk oylaması nedeniyle kavga çıktı. Olaya Belçika polisi müdahale etti, 4 yaralı var. Kavgaya karışan grup Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği binasının yakınında Türk vatandaşları arasında halk oylaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının referandum için oy verme işlemlerini sürdürdüğü Belçika’nın başkenti Brüksel’de, referandumda ‘evet’ ve ‘hayır’ tercihi yapan vatandaşlar arasında yaşanan kavgada dört kişi yaralandı. Belçika polisi olaya müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Brüksel Başkonsolosluğu önünde yaşanan arbede hakkında, Başkonsolosluk yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “30 Mart Perşembe günü öğleden sonra Başkonsolosluğumuzda oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederken, başkonsolosluğumuza 100 metre mesafede bir grup vatandaşımız arasında çıkan arbede neticesinde yaralanmalar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza ziyarette bulunulacaktır.”

Kavgaya karışan bir grup vatandaş, polisin güvenlik önlemleri arasında Erdoğan lehine tezahürat yapıp, “Dik dur, eğilme, bu millet seninle”, “Her Türk asker doğar”, “Vatan sana canım feda” sloganları attı.

Polis ekipleri karşıt görüşlülerin arasına set çekerek yaklaşmalarını önledi.