Hayatın yoğun temposu içerisinde akıp giden zamanı değerlendirmek isteyenler için bir rahmet mevsimi daha başlıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını Kur’an, namaz, zekat ve dualarla bereketlendirmek için işte bir fırsat daha…

Allah’ın fani ömürde bazı zaman dilimlerini kıymetli kıldığını söyleyen Prof. Dr. Muhittin Akgül, üç aylarda af ve mağfiret nimetlerini sağanak sağanak yağdırdığını anlatıyor. Üç ayların, Ramazan ayına giden yolda bir başlangıç olduğunu aktaran Prof. Akgül, “Ramazan ayının bereketini, Kadir Gecesi’nin manevi havasını, ruhen, bedenen, hayalen ve aklen tam manasıyla idrak edebilmemiz için üç aylar iyi bir şekilde değerlendirilmeli.” diyor. Akgül, insanın o kutlu zamana hazırlıklı girmesi gerektiğini ise şöyle ifade ediyor: “Büyük bir zatın yanına gitmeden önce belli bir hazırlık aşamalarından ve kapılardan geçilir. İnsan da mukaddes bir zaman dilimine girmeden önce üç aylar ile adeta başlangıç kapılarından girer, kendisine çekidüzen verir. Eksikliklerini telafi etmeye çalışır. En sonunda da Ramazan’ın sonu bayrama tam manasıyla ulaşmış olur.”

Hayatın yoğun temposu içerisinde akıp giden zamanı değerlendirmek isteyenler için bir rahmet mevsimi daha başlıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını Kur’an, namaz, zekat ve dualarla bereketlendirmek için işte bir fırsat daha…

Bediüzzaman Hazretleri bu kutlu kameri aylardan Receb, Şaban ve Ramazan’dan bahsederken “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve cuma gecesinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar.” diyor. Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir geceleri de üç ayların içerisinde idrak ediliyor. Regaib ve Miraç geceleri Receb ayında, Berat gecesi Şaban ayında ve bir gecesi 80 yıldan daha bereketli kılınan mübarek Kadir Gecesi de Ramazan ayında ihya ediliyor. Efendimiz’in ‘Allah’ım hakkımızda Receb ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.’ duasıyla takdir ettiği bu kutlu zaman dilimlerini Fethullah Gülen Hocaefendi de şöyle tarif ediyor: “Bu aylarda zaman hep uhrevi renklerle tüllenir, insanlar tıpkı öbür alemin sakinleriymişçesine munisleşir ve sırlı bir derinliğe ulaşırlar. Yer yer hüzünlü, zaman zaman da neşeli çağrışımlarıyla. Üç aylar bize hem yitirilmiş bir cennetin hasretini hatırlatırlar hem de buğu buğu onu yeniden bulabileceğimiz ümidiyle bütün benliğimizi sararlar.”

Manevî check-up zamanı

– Pazartesi ve perşembe oruçlarıyla Ramazan ayına hazırlık yapılabilir.

– Kur’an-ı Kerim öğrenilebilir, bilenler tecvit ve meal üzerinde tefekkür edebilir.

– İş arkadaşları, komşular ve akrabalar arasında mukabele grupları oluşturularak Kur’an-ı Kerim hatmi yapılabilir.

– Kaza namazları ve teheccüt, evvabin, kuşluk ve hacet gibi nafile namazlar kılınabilir.

– Zekat ve sadaka gibi ibadetlerin özellikle bu aylarda yerine getirilmesiyle bu kutlu zaman dilimleri daha da bereketlendirilebilir.

– Lafzen ve hayalen bolca tövbe istiğfar çekilebilir.

– Peygamber Efendimiz’in okuduğu sabah-akşam duaları, hacet duası ve cevşen okunabilir.

– Yakın çevre, akraba ve arkadaşlar arasındaki küslükler ortadan kaldırılarak bu ilişkiler yeniden gözden geçirilebilir.

– Manevi hayatın yenilenmesi için dinî içerikli okumalar yapılabilir.

Recep ayı: Hazırlanma

Peygamber Efendimiz (sas), beş gecede duaların reddedilmeyip kabul edildiğini ve bunlardan birisinin de Receb ayının ilk gecesi olduğunu buyuruyor. Receb ayının ilk cuma gecesini de Regaib Kandili karşılıyor. Efendimiz bir Regaib Kandili’nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini müjdeliyor. Receb ayının sonunda da Miraç Kandili idrak ediliyor. Bediüzzaman Hazretleri, “Miraç Gecesi, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir. Bu gecede mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar.” sözleriyle bu gecenin kıymetini ifade ediyor.

Şaban ayı: Hayır

Üç ayların ikincisi Şaban ayı, “dağılan”, “saçılan” manalarına geliyor. Bir rivayete göre Efendimiz (sas), Şaban ayında Ramazan için pek çok hayır dağıtıldığı için bu aya bu ismin verildiğini ifade ediyor. Hz. Aişe Validemiz (ra) Hz. Peygamber’in Şaban ayını oruçla değerlendirdiğini, “Resulullah’ın Şaban ayındaki kadar oruçlu olduğu bir ay görmedim.” diye anlatıyor. Şaban ayı içerisinde de yapılan duaların geri çevrilmeyeceği müjdesinin verildiği mübarek Berat Kandili bulunuyor.

Ramazan ayı: Bereket

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan, on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisi. Zira bu aylarda Kur’an nazil olmaya başlamış ve ay boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’deki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan “Kadir Gecesi” de Ramazan ayındadır.