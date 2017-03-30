HDP’nin referandum çalışmaları kapsamında kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) şarkısı, Şırnak Valiliği tarafından yasaklandı.

HDP’nin referandum çalışmaları kapsamında kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) isimli şarkı, Şırnak Valiliği tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ifadeler barındırdığı” gerekçesiyle yasaklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Halkların Demokratik Partisi tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlatılan Kürtçe ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) isimli şarkının yasaklanması için Valiliğe başvurdu. Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’un imzasıyla valiliğe gönderilen talep yazısında, şarkının içerisinde geçen kelimelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk üç maddesine aykırı olduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve Şırnak sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamında infiale sebebiyet verebileceği belirtildi.

2017 halk oylaması süresinde ve genel kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına mani olmak maksadıyla şarkının OHAL kanunu kapsamında yasaklanması talep edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ ibaresine aykırı olduğu ve Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde belirtildiği üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle HDP tarafından seçim propaganda şarkısı olarak kullanılan ‘Bejin Na’ isimli şarkının yayımının yasaklanması hususunu tensiplerinize arz ederim.”

Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nün talebinin Vali Ali İhsan Su tarafından onaylanması üzerine ‘Bejin Na’ isimli şarkının yayımlanması Şırnak il sınırları içerisinde yasaklandı. Şırnak Valiliği’nin kararı parti yetkililerine tebliğ edilirken, HDP’nin karara itiraz edeceği bildirildi.