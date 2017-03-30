Romanya Yüksek Mahkemesi, Çavuşesku dönemindeki işkenceci cezaevi müdürlerinden Ion Ficior’ın 20 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti.

103 siyasi tutuklunun ölümünden sorumlu tutulan 88 yaşındaki Ion Ficior, sadece kendisine verilen emirleri yerine getirdiği belirterek suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme, bu gerekçe ve savunmayı haklı görmedi.

Duruşma sırasında Ficior’un müdürlüğünü yaptığı cezaevindeki tutuklular Ficior’u; dövme, yemek ve ilaç vermeme ve koğuşları ısıtmamakla suçladı. Ficior, geçen yıl insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olmuştu.

Komünist dönemde siyasi mahkumlardan sorumlu Ion Ficior, 1958-1963 yılları arasında Periprava hapishanesinin müdürlüğünü yapmıştı.

Komunizm döneminde insanlığa karşı suç işleyen ve işkence yapan 90 yaşındaki başka bir işkenceci cezaevi müdürü Alexandru Visinescu’da geçtiğimiz yıl mahkum olmuştu.