ABD’de tutuklanan ve Rıza Sarraf’la aynı cezaevine konulan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 50 yılla yargılanacağı belirtildi. ABD’de İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilişkisinden dolayı gözaltına alınan Atilla, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta FBI’ın talebiyle tutuklandı. Atilla Manhattan’da Zarrab’ın yattığı cezaevine konuldu.

Zarrab davasının ayrıntılarına yer verilen Atilla’nın suç duyurusu dosyasında, “Zarrab’ın suç ortağı” olduğu iddia edildi. Dosyada Atilla’nın, “Zarrab’ın Halkbank aracılığıyla ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü yaptırımları delerek ABD finansal kurumları dahil olmak üzere uluslararası finans şebekelerine ulaşmasına yardımcı olduğu ve Zarrab’ın faaliyetlerini gizlediği” iddia edildi. Zarrab ve Atilla’nın birlikte sahte banka evrakları düzenledikleri iddiası da dosyada yer aldı.

Atilla’nın tutuklanması üzerine Halkbank gerekli çalışmaların başlatıldığı ve bilgi temin edildiğinde kamuoyunun bilgilendirileceği açıklaması geldi.

İki suçtan 50 yıl isteniyor

Zarrab iddianamesini hazırlayan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’na sunulan FBI’ın 40 sayfalık suç duyurusunda, Atilla’nın 23 Mart günü ABD’ye giriş yaparken New York JFK Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları’nca sorgulandığı, bu sırada çalıştığı bankaya ait kartvizitini görevliye sunduğu belirtilirken, başsavcılığın hazırladığı iddianamede ise 27 Mart günü tutuklandığı belirtildi. Başsavcılık Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Atilla’nın bir toplantı için geldiği New York’tan 27 Mart günü ayrılırken havalimanında uçağa binerken yakalandığı kaydedildi. FBI ajanı Jennifer A. McReynolds tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda, Atilla hakkında, “İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı” suçlamaları yöneltildi. Mehmet Hakan Atilla’nın bu iki suçtan 50 yıl hapsi isteniyor.

Gizli muhbirlerin ifadesi

Zarrab davasını soruşturan ekipte yer alan Ajan Reynolds’un hazırladığı 40 sayfalık suç duyurusunda, Zarrab ve Atilla’nın telefon konuşma kayıtları ile iki gizli muhbirin ifadelerine yer verildi. Suç duyurusu dosyasında, Atilla’nın 11 Kasım 2011 tarihinden bu yana çalıştığı Halkbank’ın ismi “Türk Bankası-1” olarak yer aldı. Suç duyurusu dosyasında, “Muhbir 1” ve “Muhbir 2” sıfatıyla kodlanan iki kişinin ifadelerine yer verildi. “Muhbir 2” adlı kişinin, Mehmet Hakan Atilla’nın bankadaki şefi olduğu ve FBI ile işbirliği yaparak gizli muhbirlik yaptığı kaydedildi. Atilla ile Zarrab’ın Nisan 2013’teki telefon görüşmelerinde, “Zarrab’ın İranlı müşterilerin ödemelerini Dubai merkezli şirketlere dolar olarak havale yapmasını Atilla’dan istediği” belirtiliyor. Bir başka telefon görüşmesinde, Atilla’nın Zarrab’a “13 bin tonluk gemilere 20 ton mal yükleme, anlaşılır” şeklinde uyarılarda bulunduğu ve neler yapması gerektiği konusunda Reza Zarrab’a yol gösterdiği ifade ediliyor.

Zarrab’ın avukatları hakim karşısına çıkacak

Zarrab davasına bakan hakim Richard Berman, Zarrab’ı savunacak avukatlar arasına katıldığı açıklanan ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani hakkında 4 Nisan’da oturum talep etti.

Mehmet Hakan Atilla kimdir?

1970’te Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995’te T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11 Kasım 2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Vekaleten Bharara’nın yerine geçmişti

Atilla’nın gözaltına alınmasına ilişkin dava dilekçesi, geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi tarafından görevden alınan New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara’nın yerine vekalet geçen ABD’li savcı Joon H. Kim tarafından yazıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın internet sitesindeki basın bildirisinde, söz konusu dilekçenin New York Güney Bölge Savcısı Vekili Kim ve FBI New York Birimi’nin Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. tarafından birlikte ifşa edildiği duyuruldu. Savcı Kim, görevden alınan Bharara ile yıllarca birlikte çalışmış bir isim olarak biliniyor.