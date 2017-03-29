21 yıldır Bükreş’te başarıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Bükreş Koleji (ISB) Uluslararası Bakalorya Okulu (IB) statüsünü almaya hak kazandı.

Dünya genelinde, eğitim kalitesi ve öğrencilerine sunduğu imkanlar açısından 147 farklı ülkeden 4 bin 500 okulun sahip olduğu ‘Uluslararası Bakolarya Okulu’ statüsüne, başarılı eğitimi ile tanınan Uluslararası Bükreş Koleji’i de (ISB) layık görüldü.

Uluslararası ‘Bakolarya Merkezi’ programına sahip okulların öğrenci ve öğretmenleri, IB’nin sunduğu yerel ve uluslararası eğitim programlarına kolaylıkla ulaşma imkanı elde ediyor.

Öğrenciler, dünyanın en kaliteli okul ve öğretmenleri ile ortak çalışma ve programlar yürütebiliyor. Program kapsamında ilk IB diplomaları, öğrencilere bu yılın eylül ayında verilmeye başlanacak.

1968 yılında kurulan IB, Dünya çapında 4 yüksek kaliteli ve zorlu eğitim programı sunan kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı özelliğine sahip. Dünya’da 147 ülkeden 4500 okulda 1 milyon 300 bin öğrencinin bulunduğu topluluğa Romanya’dan 5, Türkiye’den ise 65 okul kayıtlı bulunuyor.