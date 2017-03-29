[Barbaros J. Kartal, yazdı]

Paravan bir şirket vasıtasıyla eski bir generali tutuyorsunuz. Adam halifesi olmaya çalıştığınız İslam’ı kansere benzetiyor. Bu bile size engel olmuyor. Fethullah Gülen’i sınır dışı edecek bizim adımıza da Trump ile işleri kolaylaştıracak diye milletin parasını yediriyorsunuz. Adam neredeyse casusluktan daha göreve gelir gelmez istifa ediyor. Trump’ın bütün ekibi arkasından sövüyor. Yakında Amerika’yı terk edecek adam.

Bitmedi. Bu kişi ile oturup otel lobilerinde gizli gizli adam kaçırmaca oynuyorsunuz. İllegal ve bir suç planı üzerinde pazarlık yapıyorsunuz. Görüşmeye şahit olan eski CIA direktörü gelen felaketi görüyor aman bu pislik bana bulaşmasın diye gidip konuşmayı deşifre ediyor. Yüz üstü bırakılmak bir yana yakında hakkınızda yasal takibat bile başlayabilir. Devletin dışişleri bakanı ile kayınpederi cumhurbaşkanı olan enerji bakanı rezil oluyor.

RUSYA’NIN HABERİ YOK!

ABD’de tutuklu bulunan hayırsever dostunuz hukuk ekibine Trump’ın dostu kallavi isimleri alıyor. Bunların bir hırsız ile ilgili bir dava için gelip sizi ziyaret ettikleri ortaya çıkıyor. Neden sizinle görüştükleri sanki hiç sorulmayacak zannediyorsunuz.

Rusya ile kriz bitti diyorsunuz. Rusya’nın bundan haberi yok. Sizin düşman ilan ettiğiniz gruplarlarla beraber halay çekiyor. Bu gruplara ABD ile ortak destek operasyonu yapıyor. ABD masumları bombalıyor. Gıkınızın çıktığı yok.

‘CASUSLUK’ AĞINIZI GÖRMÜYORLAR MI?

Almanya’ya “bunlar terörist” diye imamlarla, ajanlarınızla gizli gizli takip edip fişlediğiniz insanların belgelerini veriyorsunuz. Adamlar bizim ülkemizde böyle casusluk yapamazsınız kimseyi fişleyemezsiniz diye sizi deşifre ediyor. Üstüne üstlük sizin hedef gösterdiğiniz insanları uyarıyorlar “aman dikkatli olun” diye.

Milletin vergileri ile maaş alan imamları, ataşeleri örgütlüyor casusluk teşkilatı kuruyorsunuz. bütün işleriniz deşifre olduğu gibi acemi hafiyeleriniz “istenmeyen adam” ilan ediliyor. Apar topar bulundukları ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Hem de yalanlar söyleyerek.

HER GÜN YENİ BİR ÜLKEYLE KRİZ

Bulgaristan’da seçimlere müdahil oluyorsunuz. Bakanlarınızın ülkeye girişi iptal ediliyor. Geçen seçimlerde oy patlaması yapmış Türk kökenli vatandaşların desteklediği partiyi hırslarınız yüzünden dibe vurduruyorsunuz, üstüne üstlük desteklediğiniz parti de barajı geçemiyor.

Bakanınız Hollanda’ya “sen kimsin beni konuşturmayacaksın” türünden kahvehane ağzı ile dikleniyor daha TV stüdyosundan çıkmadan uçuş izni iptal ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti dışişleri bakanının bir ülkeye girilmesine izin verilmiyor. Bu rezalet daha geçmeden madem havadan olmadı deyip karadan fetih için başka bir bakanı görevlendiriyorsunuz. Konvoyunun önü kesiliyor. Yürümesine dahi izin verilmiyor. Neye rağmen. Başbakan’ın Hollanda’da seçimler bitene kadar o ülkeye gitmeyi düşünmüyoruz demesine rağmen.

İngiltere parlamentosu bir rapor yayınlıyor. Darbe ile ilgili iddialarınız bir kez daha çürüyor. Onca belge-bilgi diye sunduklarınızın hiçbirinin ikna edici olmadığı kayda geçiyor. Orantısız icraatlarınız eleştiriliyor.

HERKES SİZDEN RAHATSIZ

Avusturya, İsveç, Norveç kendi ülkelerindeki çevirdiğiniz fırıldaklardan rahatsız oluyor, kayıtlarınızı önünüze koyuyor, bu işlere bir an önce son vermenizi istiyor.

3.sınıf ülkelerde para ve ihale karşılığı insanlara zulüm etmek dışında bir şey beceremiyorsunuz.

Daha fazla rezil olmadan, ülkeyi de rezil etmeden bu casusluk işlerine son veriniz. Bütün dünyada yaşayan TC vatandaşlarını zor durumda bıraktığınız gibi artık kendi sempatizanlarınızın da tepki göstermesi yakındır.

Birisine terörist demek ve darbeyi planladılar demek büyük iddialardır. İspatlamanız gerekir. Bunu yapamazsanız her şey elinizde patlar. Türkiye’de bir savcı iki polisle bazı şeyleri yapabilirsiniz ama dünyada komik duruma düşersiniz. Yıldıray ile Ceren’in çabaları yetmiyor işte görüyorsunuz.

‘HAÇLILAR’ SİZİ NİYE DESTEKLEMİŞTİ?

Şimdi “Haçlılar” size karşı değil mi? Bir de bu var! Ama şunun bir cevabı yok. AKP kapatılma davasında bütün AB’nin desteğini alırken, askeri vesayete karşı defalarca size destek verirlerken 12 Eylül referandumunda açıkça sizin yanınızda yer alırken, 367 saçmalığında bütün dünya sizi desteklerken, dergi kapaklarında dünyanın yeni yıldızı diye pozlar verirken, dünyanın en etkili isimleri arasında gösterilirken “Haçlıların” sizinle bir hesabı mı vardı ki sizi desteklemişlerdi?

Hayır “Haçlılar” size savaş açmadı. “Haçlılara” ve yeni barıştığınız lobici dostlarınıza kalsa yıllarca görevde kalmanız onlar için daha ehven ama siz zavallı ev hanımlarına, fakir öğrencilere burs veren esnaflara, doktorlara, öğretmenlere velhasıl masum insanlara savaş açtınız. Başına gelenler ve gelecek olanlar bu yüzden… Bu Sırlar Dünyası kısmını men dakka dukka’yı dilinizden düşürmediğiniz için yazdım.

Türkiye her gün yeni bir haberle rezil oluyor. Bunların çok azını iç kamuoyu biliyor. Bir-iki yer dışında haber bile olmuyor, o haberler de sınırlı bir kitleye ulaşıyor. O yüzden gelen felaket ve fırtınayı insanlar hiç bilemeyecekler. Bunların siyasi ve ekonomik etkileri görülüp ve çorap söküğü gibi ifşaatlar yaşanmaya başlayınca her şey dank edecek ama tabii ki geç olacak.

(TR724)