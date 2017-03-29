Ahmet Şık’ı Twitter hesabındaki mesajlarından dolayı ihbar eden kişinin Anadolu Ajansı muhabiri K.K olduğu resmi tutanaklardan ortaya çıktı. K.K BİMER’i arayarak Ahmet Şık’ı şikayet etmiş.

Ahmet Şık’ın 89 günü bulan tutukluluğuna ilişkin soruşturma dosyasındaki bir belgeye göre, 28 Kasım 2015’te Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Ahmet Şık’ın mesajları için “Allah rızası için inceleyin” denildi. Dosyaya göre ihbarcı kişinin Anadolu Ajansı muhabiri K.K olduğu iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık’la ilgili bir dosyada Anadolu Ajansı (AA) muhabiri K.K’nın Ahmet Şık’ı Twitter hesabındaki mesajlarından dolayı ihbar ettiğine ilişkin resmi tutanaklar olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş’ın telefonla ulaştığı muhabir K.K. Bİ- MER kayıtlarındaki TC Kimlik No, ev adresi ve telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etti. K.K. önce böyle bir ihbarda bulunduğunu hatırlamadığını, daha sonra da ihbarı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. K.K, bu durumda kendisi adına sahte bir ihbarda bulunulduğunun anlaşılacağını hatırlatılması üzerine ise çalıştığı Anadolu Ajansı yöneticilerinin izni olmadan konuşamayacağını söyledi. Net bir yanıt vermekten kaçınan ve yöneticileri ile görüştükten sonra arayacağını söyleyen K.K. dün itibariyle Cumhuriyet gazetesini tekrar aramadı.