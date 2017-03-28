MİT’in, Hizmet gönüllerini ve Erdoğan muhaliflerini Almanya’da takip ettiği, özel görüntüler çektiği ve fişleme yaptığı belgeleriyle ortaya çıktı. 300 Türk’ü fişleyen MİT Başkanı Hakan Fidan, casusluk belgelerini ‘işlem yapsın’ diye Alman İstihbaratı BND’nin başkanı Bruno Kahl’a, Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı’nda verdi. Belgeleri inceleyen BND, bunun kendi ülkesinde yapılan bir casusluk faaliyeti olduğunu anlayınca 300 Türkü ilgili kurumlar aracılığı ile uyardı. Skandal üzerine Alman Federal Başsavcılığı şubat ayında soruşturma başlattı.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un NDR ve WDR televizyon kanalları ile yürüttüğü ortak araştırma sonucunda hazırlanan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Hizmet Hareketi ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturdu. Haberde listede 300’den fazla kişi ile Hizmet Hareketi’ne yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtildi. Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edildi.

Türkiye listeyi Almanya’ya verdi

Haberde, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e söz konusu listeyi verdiği belirtildi. BND Başkanı Kahl’ın da listeyi federal hükümete, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedildi. Haberde, listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun yasadışı şekilde gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Erdoğan iktidarı, 15 Temmuz darbe girişiminden Gülen Hareketi’ni sorumlu tutuyor. Ancak BND Başkanı Bruno Kahl, geçen hafta Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Türk hükümetinin bu iddiası konusunda “ikna olmadıklarını” dile getirmişti. Kahl, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda kendilerini “çeşitli yollardan ikna etmeye çalıştığını ancak bunun şu ana kadar gerçekleşmediğini” belirtmişti.

Türklere bilgi veriliyor

Süddeutsche Zeitung’un NDR ve WDR ile ortak araştırması sonucunda yayımlanan haberde ayrıca Alman makamlarının da listede yer alan muhalif türkleri, MİT casuslarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya başladığı belirtildi. Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde ise Eyalet Emniyet Teşkilatı’nın Türkleri takip edildikleri konusunda uyarma görevini üstlendiği belirtildi.

Almanya’da Gülen yapılanmasına yönelik casusluk iddiaları geçen aylarda da gündeme gelmişti. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na yakınlığı ile bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı çalışan bazı imamların Hizmet Hareketi hakkında Ankara’ya istihbarat bilgileri gönderdiği iddia edilmiş ve Diyanet bazı imamlarını geri çekmişti.