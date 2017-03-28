[Veysel Ayhan, yazdı]

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Türkiye’ye gelse eski MİT ajanlarıyla anlaşsa ve bir Türk veya ABD vatandaşını kaçırmaya teşebbüs etse ne olur?

Bu skandal ortaya çıktığında ABD’de kıyamet kopardı.

Dışişleri bakanı istifa ederdi. Bu skandalla hem Trump ve damadı da istifa etmek zorunda kalırdı. İstifa etmekle de kurtulamazlar yargıda hesap verirlerdi.

Yapılan iş illegal: Bir ekiple çete olarak insan kaçakçılığı ve adam kaçırma.

ABD yasalarına göre büyük suç.

Türk yasalarına göre de büyük suç.

4 YILDIR HİÇBİR AKP’Lİ YARGI ÖNÜNE ÇIKMADI

Türk dışişleri bakanı ve damat Berat bu suçu işlediğinde ne olur?

Hiçbir şey!

Çünkü Türkiye’de hukuk yaklaşık 4 yıldır rafta.

Hukukun üstünlüğü değil Saray’ın üstünlüğü söz konusu.

4 yıldır hiçbir AKP’li yetkili yargı önüne çıkmadı. Daha doğrusu meslekten atılmayı göze almadan hiç bir savcı bir AKP parti üyesine suç isnad edemez.

Göz altına alamaz. Tutuklayamaz.

En tepedeki AKP’linin anayasayı paspas ettiği bir ortamda, en aşağıdaki partiliyi hangi yasa frenleyebilir ki…

Cemaat’e mensup diye sokak ortasında emniyet müdürünü döven AKP’li azgın haydudu hatırlayın. Ne diyordu: “Hadi polis çağırın!”

Bir AKP’li için polis çağırmaya kim cesaret edebilir ki!

ERDOĞAN HESAP VERECEK Mİ?

Peki, suçlu sadece bunlar mı?

Çavuşoğlu ve damat, Erdoğan’ın emri olmadan bu işe girişebilir mi?

Aile bakanına online Hollanda’da operasyon yaptıran Erdoğan kendisinden habersiz ABD’de operasyon yaptırır mı?

Mümkün değil. Dolayısıyla azmettirici Erdoğan. Peki Erdoğan’dan “ABD’de adam kaçırma” talimatı vermesi beklenir mi?

Tabi ki… Daha ötesini bile istese hiç bir Allah’ın kulu yadırgamaz.

“Fıtratının ve hayatının doğal akışı” içinde yaptıklarıyla gayet uyumlu olur.

AKP’NİN ARKA BAHÇESİ CHP Mİ?

MHP zaten koltuk değneği ve yedek lastik. Peki ana muhalefet partisi olan CHP’nin avrupa’da ve ABD’deki bu haydutluklara karşı bir tavrı var mı? Yok.

Çünkü CHP’nin de hukuk diye bir derdi yok. Eğer kendine yapılan bir hukuksuzluk varsa cılız bir ses çıkıyor. Ama yapılan zulüm ve hukuksuzluk cemaate ve Kürtlere ise salla gitsin!

CHP yönetimi, göz göre göre polis tarafından infaz edilen Kemal Korkut için bir şey yapabildi mi?

ESKİDEN ABD, ‘TEKSAS’TI ŞİMDİ İSE TÜRKİYE ‘TEKSAS’

Türkiye’de Çavuşoğlu ve Damat pişkin pişkin, sırıta sırıta görevlerine devam edebilir. Ama şimdiden sonra sakın Reza’nın yaptığı hatayı yapmasınlar.

Cemaati yurt dışında bitirelim derken kendileri yurt dışında bitti.

Aman ABD’ye gitmesinler.

Bence artık Avrupa’ya da gitmesinler. Çünkü ABD’nin AB ülkeleriyle suçluları iade anlaşması var. Hukuksuzca Avrupa’da sınır ihlali yapan Çavuşoğlu ve operasyon arkadaşı aile bakanı Türkiye’nin itibarını beş paralık yapmış birlikte sınır dışı edilmişti.

Şimdiden sonra sınır dışı edilmek kurtarmaz, kendilerini Reza’nın yan koğuşunda bulabilirler.

Buna Erdoğan da dahil. Sevenlerini üzmeye hakkı yok. Saray ve bahçesi dünya kadar geniş. Yurt dışına gerek yok.

(TR724)