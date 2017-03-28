Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab’la işbirliği yapmakla suçlanıyor. Reuters, Atilla’nın tutuklandığını duyurdu.

Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York JFK Havalimanı’nda FBI tarafından gözaltına alındı. Reuters ise konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Atilla’nın tutuklandığını kaydetti. Atilla’nın Zarrab’ın tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildiği de iddia ediliyor.

Haberi Bloomberg News’un Türkiye büro şefi Benjamin Harvey sosyal medya hesabından duyurdu.

Atilla, Reza Zarrab’la işbirliği yapmakla suçlanıyor. Halkbank’ın web sitesine göre Atilla, 11.11.2011’den beri bankanın uluslararası işlemlerden sorumlu genel yardımcılığı görevini yürütüyor.

Bloomberg’in duyurduğu habere göre ise Atilla, Zarrab soruşturması kapsamında sorgulanacak. Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının kırılmasına dönük adımlar atmakla suçlandığı belirtiliyor.

İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’la işbirliği yapmakla suçlandığı kaydedilen Atilla’nın, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Zarrab’a İran’la para transferini sağlamaya yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Halkbank, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarının merkezinde yer almış, bankanın eski genel müdürü Süleyman Aslan operasyonlar sırasında gözaltına alınmıştı.