Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’den başka, kimsenin Gülen hareketinin darbe girişiminin arkasında olduğuna inanmadığını söyledi. Maassen, “Hiçbir koşulda, Türkiye’nin dışında Türk hükümeti tarafından ikna edilmiş kimseyi tanımıyorum.” dedi.

Sueddeutsche Zeitung gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere ise, MİT’in Fethullah Gülen sempatizanı olduğu düşünülen kişiler hakkında liste oluşturarak, bu listeyi Alman istihbarat servisine teslim ettiğini, bununla da yetinmeyip işbirliğinde bulunmalarını istediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Türkiye’nin davranışına tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı. “Türkiye’ye defalarca bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu söyledik. Gülen hareketi üzerine nasıl bir pozisyon takınırsa takınsınlar, burada Alman yargısı geçerlidir ve vatandaşlar hakkında dış ülkeler tarafından istihbarat toplanamaz. Alman topraklarında casusluk faaliyetleri suç teşkil eder ve kabul edilemez. Bu durum bütün dış ülkeler ve bütün istihbarat servisleri için geçerlidir.” ifadelerini kullandı.