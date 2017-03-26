Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında uzman bir isim olan gazeteci –yazar Kerim Balcı, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun (FAC), “Darbenin arkasında Gülen yok” raporunu yorumladı. Raporda, AKP iktidarının şu ana kadar sunduğu dökümanların hiçbirinin ‘delil’ niteliği taşımadığının ortaya çıktığını belirten Balcı, “Rapor, Hizmet hareketinin darbeye yönelik bir angajmanının olmadığını ortaya çıkarmıştır. Şu açıdan rapor çok önemli. Neden önemli?, Çünkü; İngiltere, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında diğer AB ve Batı ülkelerine kıyasla açıkça Türkiye’nin yanında duran bir ülkeydi. Aynı zamanda Türkiye hükümeti ne diyorsa o doğrultuda bir politika benimsedi. Bu politika da raporda net bir şekilde izah ediliyor zaten. ‘Bugüne kadar Türk hükümeti ne dediyse benimsedik. Fakat artık fark koymak mecburiyetindeyiz. Çünkü, elde edilen veriler hiç de Ankara’nın samimi olmadığı gösteriyor’ diyorlar bunu.

ULUSLARARASI KOMİSYON HOCAEFENDİ’NİN HAKLILIĞINI ONAYLADI



“Ben şu açıdan da raporu değerli buluyorum.” diyen Kerim Balcı, darbenin hemen ertesi günü muhterem Hocaefendi’nin, “Uluslarası tarafsız, bağımsız bir komisyon çıksın, bu meseleyi araştırsın ve ne karar verirse biz neticesini kabul etmeye hazırız.” dediğini hatırlatarak konuyla ilgili şu önemli tespitleri yaptı: “Ve bugüne kadar böyle bir komisyon ortaya çıkmadı. Zaten, Türkiye tarafında bu çağrıya civanmert bir çıkış da duymadık. İlk defa her iki tarafı ve bağımsız tarafları da dinleyen her iki tarafa da eleştiriler getiren bir rapor ortaya çıktı ve kanatimce Hocaefendi’nin o günkü açıktan meydan okumasının cevabı olma niteliği de taşıyor bu rapor. Keşke o dönemde bu çağrıya kulak verilip uluslararası bir komisyon kurulup bunu araştırsaydı.. Kanaatimce yine bundan farklı bir netice çıkmayacaktı.”