Ekonomideki kötü gidiş artık saklanmıyor. Uludağ Zirvesi’nin ikinci gününde ‘Feragat’ başlığı ile düzenlenen toplantıya katılan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin son 3 yılda yaşadığı seçim süreçleri, komşu ülkeler ile zora giren ilişkiler ve son olarak yaşanan darbe girişiminin ardından yatırım ve kredibilite anlamında büyük kayıplar yaşadığına söyledi.

Bali, “Sonuç olarak 19 yılda kazanabildiğimiz yatırım yapılabilir ülke notunu son 3 yıl içinde kaybettik. Çatışma, uzlaşmasızlık ve mutabakatsızlık yerine gerçekçi bir anlayış ile uyumlu bir politika yaratmamız gerekiyor. Bunun yaratığı uyumdan hepimizin istifade ediyor olmamız gerekiyor. Önemli olan iddialarınız ile imkanlarınız arasında gerçekçi kabul edilebilir bir bağlantı olması” dedi.

Bali, son 3 yılda yaşananların sermaye çıkışı ve doların doludizgin yükselişine neden olduğunu aktardı.