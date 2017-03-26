Galatasaray Yönetimi, olağanüstü toplanarak Genel Kurulun dün reddettiği Hakan Şükür ile Arif Erdem için üyelikten ihraç kararı aldı.

Galatasaray Genel Kurulu’nun, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten çıkarılma talebini oy çokluğuyla reddetmesimin ardından troll hesaplar ve AKP’nin baskısı Galatasaray’ı zorda bıraktı.

Eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, bugün saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüştü ve Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Şükür ile Erdem’in üyelikten atılma gerekçesi olarak ise 8 yıldır kulüp üyelik aidatlarını ödememeleri gösterildi. Galatasaray Kulübü bu gerekçeye ile aidatlarını ödemeyen 2 bin 750 üyenin de ihracına karar verdi.

Hakan Şükür, Galatasaray üyeliğinden istifa etti

Bu arada twitter hesabından açıklama yapan Hakan Şükür, Galatasaray’ı zorda bırakmamak için Galatasaray üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

işte o duyuru:

Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyelikten çıkarılmama kararı sonrasında kongre salonunda "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!" sesleri. pic.twitter.com/CWgaoIreJ7 — GALATASARAY FANS (@1905GSFANS) March 25, 2017