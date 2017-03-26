AB’nin temellerini atan Roma Antlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümünde 27 AB ülkesi, Roma’da Birliğin gelecek 10 yılına yön verecek bir bildirgeye imza attı.

AB’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümünde İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin devlet ve hükmet başkanları İtalya’nın başkentinde bir araya geldi. 27 ülkenin liderleri ev sahibi Başbakan Paolo Gentiloni tarafından karşılandı.

Roma’daki AB Zirvesi’ne Brexit kararı alan İngiltere‘nin Başbakanı Theresa May katılmadı. May’in gelecek hafta AB’den ayrılmak için resmi başvuruyu yapması bekleniyor.

“Avrupa bizim ortak geleceğimiz”

27 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Roma’daki zirvede Birliğin gelecek 10 yılına yöne verecek bir bildirgeye imza attı. Üç sayfalık sonuç bildirgesinde gelecek 10 yıl için dört hedef yer alıyor: Güvenli ve iyi korunan bir Avrupa, refah durumu yüksek, kalıcı bir Avrupa, sosyal bir Avrupa ve son olarak da güvenlik ve savunma alanlarında ortak hareket eden güçlü bir Avrupa. Bildirgenin sonunda ise “Avrupa bizim ortak geleceğimiz” ifadesi yer alıyor.

Zirve öncesi bildirgenin hazırlıklarında en çok tartışma yaratan konu, Almanya’nın da desteklediği “Farklı hızlarda bir Avrupa” fikri olmuştu. Bu öneri, eğer tüm AB ülkeleri bir projeye katılamıyorsa, katılabilecek olanların işe koyulması anlamına geliyor. Ne var ki, Polonya başta olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesi ise bu öneriyi “ikinci sınıf Avrupa ülkeleri” oluşabileceği endişesi ile reddediyordu. Ancak Varşova hükümeti cuma günü Zirvede açıklanacak kararı bloke etmekten vazgeçmişti. Sonuç bildigesinde bu nedenle “Ortak hareket edeceğiz, eğer gerekirse farklı tempo ve yoğunlukta ama aynı yönde” gibi daha yumuşak bir ifade tercih edildi.

“AB’nin 100’üncü doğum günü de olacak”

Roma’ya gelişinde yaptığı açıklamada “AB’nin 100’üncü doğum günü de olacak” diye konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 27 AB ülkesinin imzaladığı bildirgeye ilişkin “Birliğin geleceği hakkında konuşmak için iyi bir başlangıç sinyali oldu“ ifadelerini kullandı. AB’ye dair birden fazla gelecek senaryosuna yönelik üye ülkeler arasında ciddi bir tartışmanın yaşanmadığını kaydeden Juncker, AB’nin artık güvenle ileriye yönelik görüşmelere başlayabileceğini kaydetti.

Merkel: Güvenli ve güçlü bir Avrupa gerekli

Almanya Başbakanı Angela Merkel de 60’ıncı yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada güvenli ve güçlü bir Avrupa’nın gerekli olduğunu vurguladı. Merkel “Biz güvenli bir Avrupa istiyoruz, koruyucu bir Avrupa istiyoruz -AB’nin dış sınırlarını daha iyi korumamız gerekiyor- güçlü bir Avrupa istiyoruz” diye konuştu. Almanya Başbakanı, konuşmasında bir hatayı da teslim etti ve “Kendimize serbest dolaşım imkanı tanıdık ama dış sınırlarımızın nasıl korunacağını yeterince ele almadık” dedi. Merkel, Roma’da imzalanan gelecek 10 yılın ajandasını içeren bildirgeye ilişkin de “ortak bir ajandaya ihtiyacımız vardı” diyerek “Avrupa için iyi bir gün” olduğunu söyledi.

Merkel ayrıca “farklı hızlarda bir Avrupa’nın” kesinlikle “ortak bir Avrupa olmadığı” anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.

Tusk’dan AB ülkerine liderlik çağrısı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada Birlik üyesi 27 ülkeye liderlik rolü üstlenmeleri çağrısında bulundu. Tusk “Bugün, sizlerin Avrupa’nın liderleri olduğunuzun, 60 yıl önceki kahramanlardan kalan bu büyük mirasa sahip çıktığınızın kanıtıdır” diye konuştu.

25 Mart 1957 yılında Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda ve İtalya bugünkü AB’nin temellerini atan Roma Antlaşması’nı imzalamışlardı. Amaç 12 yıl içerisinde ortak bir pazar oluşturmak ve ekonomik politikaları adım adım birbirine uyumlu hale getirmekti.