Eski MHP’li Ümit Özdağ, Hollanda ziyareti krizi sırasında Başbakan Yıldırım’ın istifa ettiğini öne sürdü. Özdağ ‘Bakan Kaya, Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Yıldırım istifasını verdi mi?’ diye sordu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da Türk Konsolosluğu’na girişine izin verilmemesiyle ilgili de iddialarda bulunan Özdağ şöyle konuştu: “Önce Sayın Başbakan şunun cevabını Türk kamuoyuna versin; Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Hollanda’ya geçmek istediği gece, Başbakan Hollanda’ya geçmesini yasakladı mı? Bakan Hanım, kendisine ‘gitme’ demesine rağmen Başbakan’a, ‘Sizin talimatınızı dinlemiyorum’ dedi mi?’ Ve Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi? Ve istifası kabul edilmediği günden bu yana Sayın Binali Yıldırım, istifa etmeyi bile beceremeyen bir Başbakan olarak protestosunu, toplantı saatlerini, Cumhurbaşkanının saatleriyle çakıştırarak mı yapıyor? Yoksa bunların hiçbirisi doğru değil mi? Ben Sayın Binali Yıldırım’a bize iftira atmayı bırakmasını ve önce bu soruların cevabını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum.”