15 Temmuz’dan sonra yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve Çorum Cezaevi’nde bulunan Dr. Ali Özer hayatını kaybetti. Özer’in kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

Ankara’da, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan 48 yaşındaki Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeyken gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, burada kaldığı koğuşta perşembe günü kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.