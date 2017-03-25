Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden aldığı Mike Flynn’in AKP iktidarıyla girdiği karanlık ilişkiler konusunda hergün yeni bir skandal gündeme geliyor.

Wall Street Journal gazetesi, geçtiğimiz eylül ayında New York’ta Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden kovduğu Mike Flynn ile 2 Türk bakanın ne konuştuğunu ortaya çıkardı. Görüşmede bulunan CIA eski başkanı James Woolsey, bakanların yasal sürecin dışında Gülen’in bir geceyarısı evinden alınıp kaçırılmasının gündeme geldiğini söyledi.

CIA eski başkanı James Woolsey’e dayandırılan haberde tarih ve yer ismi verildi. 19 Eylül tarihinde New York’da bir otelde, Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi işadamı Ekim Alptekin ile Flynn bir araya geldi. Görüşmeye Woolsey de katıldı. Toplantıda Gülen’in, ‘kanuni iade sürecine gerek duyulmadan’ Türkiye iadesi masaya yatırıldı. Woolsey, burada Gülen’in ‘gece karanlığında kaldığı evden kaçırmak’ fikrinin konuşulduğunu söyledi.

Flynn’in sözcüsü, WSJ’ye yaptığı açıklamada daha önce yaptığı gibi, bu görüşmeyi de yalanladı. Flynn, AKP iktidarı ile ilişkilerini inkar etmişti ancak resmi belgelerin ortaya çıkmasından sonra görevinden kovulmuştu.

CIA Eski Direktörü Woolsey: Gülen’i kaçırma planı açıkça kanuna aykırıydı

Trump’ın kovulan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Mike Flynn’in New York’daki Essex Otelinde Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Fethullah Gülen’i Pennsylvania’daki evinden alarak Türkiye’ye götürme konusunu görüştüğünün açıklanmasından sonra CIA eski Direktörü James Woolsey’in WSJ ile bir video röportajı da yaptığı ortaya çıktı.

CIA Eski direktörü Woolsey, bu videosunda Türk bakanları, Ekim Alptekin ve Flynn’in görüşmesine geç kaldığını, kendisi geldiğinden itibaren ise Gülen’in ne şekilde alınıp, yurtdışına çıkarılacağına dair bir ‘beyin fırtınası’ (brainstorming) şeklinde tartışıldığını açıkladı.

Woolsey, bu tartışma biçiminin ‘açık bir şekilde kanunların ihlaili’ olarak gördüğünü de söyledi.

Bunu bir CIA eski başkanının kamera önünde açıklaması şüphesiz Flynn ve onunla bu konuyu tartışanlar açısından oldukça endişe verir bir gelişme olarak görülebilir.

Olanlar karşısında Flynn’in başının ciddi bir şekilde yeni sorunlara gömüldüğünü de söylemek abartma olmaz.

Bu tartışmaya Türk tarafından katılanların ise ne şekilde bir sıkıntıda olacağı henüz bilinmiyor. Türk bakanları ‘dokunulmazlık’ zırhı içinde olsalar da o odada bulunan diğer bazı isimlerin bu olanlardan sonra bu soruşturma ile ilgili olarak Amerikan mahkemelerinden çağrıya ve sorgulanmaya muhatap olup, olmayacağı henüz bilinmiyor.