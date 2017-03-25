AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata’nın “istenmeyen yabancılar” listesine alınarak Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen hafta Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı Şumnu kentinde gözaltına alarak sınır dışı etti.

Tarancı’nın 5 yıl boyunca Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı açıklandı. Aynı gün adı açıklanmayan 2 kişinin daha aynı gerekçelerle “istenmeyen yabancılar” listesine alındığını duyuruldu. Bulgar medyası o kişilerin AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ile elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata olduğunu yazdı.