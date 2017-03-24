Norveç Dışişleri Bakanlığı’nca, bazı Türk askeri yetkililerin siyasi sığınmasının kabul edilmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu konuda kararı Norveç yasaları çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir. Bu bizim işimiz değil” denildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı NATO’da görevli dört subayı ile bir askeri ataşenin Norveç’e sığınma başvurularının kabul edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

DHA’ya göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından televizyon kanalı NRK’ya mail yoluyla gönderilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı olarak, genelde Norveç Göçmen Dairesi’nin sığınma başvuruları konusunda aldığı kararlara gösterilen uluslararası tepkiler ile ilgili yorumda bulunmuyoruz. Sığınma başvuruları konusunda kararı Norveç yasaları çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Oslo’nun eski subaylara iltica hakkı tanımasına ilişkin olarak Türkiye’nin tepkisinin dile getirildiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da dün Sinop’ta yaptığı açıklamada Norveç’e tepki göstermişti.

Norveç Dışişleri’nden bugün yapılan açıklamanın bu tepkilere bir yanıt niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Geçen yıl Türkiye’den Norveç’e 89 kişi sığınma başvurusu yaptı.