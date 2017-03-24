Meral Akşener; “Almanya’nın üç eyaleti çifte vatandaşlığı kaldırmış. Ya Alman vatandaşlığını ya da Türk vatandaşlığını tercih edeceksin’ diyor. Bu hızla yayılacak. Ama siz ‘mağduriyet üreteceğim’ diye Türkiye’nin itibarını iki paralık ediyorsunuz.”

Partisinden ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında Beykoz’da “Milli İradenin Önemi” toplantısına katıldı. Beykoz, Akbaba Köyü’nde bir düğün salonunda saat 20.00’de yapılan toplantı öncesi polisin, düğün salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Salonu dolduran kalabalık Akşener’e yoğun ilgi gösterdi. Salondakilere hitap etmek için kürsüye giden Akşener, etraftakilerin çevresinden ayrılmaması üzerine konuşmasını sandalye üzerine çıkarak yaptı.

“KÜÇÜK EMRAH BÜYÜDÜ ÇOCUK SAHİBİ OLDU BİZİMKİLER HALA AĞLIYOR”

Akşener, Hükümetin halkoylaması çalışmalarını mağdur edebiyatı üzerinden yürüttüğünü savunarak, “Biz bir türlü mağdur olamıyoruz. Dayak yerim posta yemem. Şunu belirteyim, hepsi Küçük Emrah gibi. Küçük Emrah büyüdü, çocuk sahibi oldu, bizimkiler hala ağlıyor. Gayri safi milli hasılayı 10 bin liraya çıkardınız da elinizi tutan bir siyasetçi mi oldu? İşsizliği sıfıra indirdiniz de bunu engelleyen bir siyasi parti mi oldu? Dış politikayı güllük gülistanlık yaptınız da… Herkesle kavgayı hangi muhalefet partisi çıkardı? Dış politikayı iç politikanın öznesi yaparsanız, her yerden bir mağduriyet devşirmeye kalkışırsanız, sonuç itibarı ile herkes birbirinin karşısına dikilir.” dedi.

“SİZ BURADA MAĞDURİYET ÜRETECEĞİM DİYE TÜRKİYE’Yİ İKİ PARALIK EDİYORSUNUZ”

Meral Akşener konuşmasının devamında bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan diplomatik krize değindi. Özellikle Hollanda’da yaşananları tasvip etmediğini belirten Akşener, “Hollanda va Almaya ile karşı karşıya gelinen durum, orada Türk vatandaşlarına yapılan muameleye şiddetle karşıyım. Ben Almanya ve Hollanda programlarımı iptal ettim. ‘Hayır’cıların hepsi tepki koydu, programlarını iptal etti. Almanya’nın üç eyaleti çifte vatandaşlığı kaldırmış. Türk vatandaşlarına ‘ya Alman vatandaşlığını ya da Türk vatandaşlığını tercih edeceksin’ diyor. Bu hızla yayılacak. Dolayısıyla, siz burada ‘mağduriyet üreteceğim’ diye Türkiye’yi iki paralık ediyorsunuz. Siz döneceksiniz ama oradaki vatandaşlarımız çok zorluklarla karşılaşacak. Dış politika devlet adamlığı ve ciddiyet ister.” diye konuştu.