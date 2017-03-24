Hollanda’daki Türklerin gittiği 100 camiyi temsil eden iki kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” sözlerine tepki gösterdi. Milli Görüş ile Süleyman Hilmi Tunahan’ın takipçilerinin kurduğu Hollanda İslam Merkezi Vakfı (SICN), Erdoğan’ın açıklamalarının, Hollanda’daki Türk vatandaşlarına zarar verdiğini savundu. Açıklamaların akıllıca olmadığı ifade edildi.

İmamları Türkiye tarafından gönderilen 143 caminin bağlı olduğu Hollanda Diyanet Vakfı’nın (HDV) sözcüsü ise “siyasi konular hakkında yorum yapmayacaklarını” söyledi.

BBC’nin haberine göre, Trouw gazetesine konuşan Milli Görüş Sözcüsü Yusuf Altuntaş, “Erdoğan’ın sözleri ve sergilediği tavır, bir cumhurbaşkanına yakışmıyor” dedi. Altuntaş, Erdoğan’ın açıklamalarının “akıllıca olmadığını” savundu.

Hollanda’daki Türkiye kökenli seçmenlerin büyük bölümünün AKP’ye oy verdiğini anımsatan Altuntaş’a göre, benzer açıklamlalar sürerse ülkede Erdoğan’a destek azalacak.

‘İmaja zarar’ kaygısı

Hollanda İslam Merkezi Vakfı Başkanı Fikri Demirtaş da, Erdoğan’ın Batı medyası tarafından “tehdit” olarak değerlendirilen sözleriyle ilgili olarak, “Biz de Avrupalıyız, 50 yıldır burada yaşıyoruz. Erdoğan bize de mi şiddet uygulayacak?” diye konuştu.

Gazeteye göre, bünyelerinde 50’şer cami bulunan her iki örgüt de, Erdoğan’ın açıklamalarının Hollanda’daki Türk toplumunun imajına zarar vereceği endişesini taşıyor.

Milli Görüş ve SICN’in açıklaması, Hollanda’da AKP’yi destekleyen kesimlerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadaki yorumlarda, her iki örgüt de “hainlikle” suçlandı.