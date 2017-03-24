Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 tarihinde faile meçhule kurban giden eski Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Nevruz kutlamalarında polisin öldürdüğü kürt genci Kemal Korkut’la ilgili mesaj paylaştı.

Türkan Elçi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Korkut’a, Twitter hesabından şöyle seslendi: “Üstü örtülemeyecek, gözler önünde çırılçıplak bir katliama seyirci kalmak.” “Hadi, en sevdiğin parçayı çal. Annenle ikimiz dinleriz, söz yok ağlamak. Şarkının adı ‘Ölüme çıplak koşmak’ olsun mesela.”

Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında polis tarafından suçsuz yere vurularak öldürülen Kemal Korkut, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.

Hadi ,en sevdiğin parçayı çal.Annenle ikimiz dinleriz,söz yok ağlamak.Şarkının adı"ölüme çıplak koşmak"olsun mesela. pic.twitter.com/moEcatTKav — Türkan ELÇİ (@turkan_elci) March 23, 2017