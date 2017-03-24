İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ülkesinde yaşayan Türkler’in “MİT tarafından izlendiklerine ilişkin iddiaların soruşturulacağını” açıkladı. Burkhalter, ‘OHAL Türkiye’yi insan hakları yükümlülüklerinden muaf tutmaz’ dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ülkesinde yaşayan Türkler’in “Türk istihbarat örgütü tarafından yasadışı olarak izlendiklerine ilişkin iddiaların soruşturulacağını” açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada, bu konudaki kaygıların, Çavuşoğlu’na da ilettiğini belirten Burkhalter, “İfade özgürlüğü İsviçre’nin tanıdığı evrensel bir değerdir ve bu Türk vatandaşları için de geçerlidir” dedi.

Türk istihbarat örgütünün İsviçre’deki “yasadışı istihbarat faaliyetlerini ciddiyetle soruşturacaklarını” da vurgulayan Burkhalter, “Olağanüstü hal ilanı Türkiye’yi uluslararası insan hakları yükümlülüklerinden muaf tutmaz” dedi.