Türkiye ile Almanya arasında referandum toplantılarının iptaliyle başlayan ‘Nazi’ krizi, Alman medyasına bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için şarkı yaptırdı.

Son dönemde Türkiye üzerine muhalif yayınlarını artıran Alman kamu televizyonlarından NDR’in ‘extra3’ programı, Erdoğan için ‘Recep Tayyip Erdoğan isimli, tonton bıyıklı Osmanlı lideri’ isimli bir şarkı yaptı.

Şarkıda Erdoğan’ın Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere beş çocuk yapma tavsiyesinden, gazeteci Deniz Yücel’i ‘ajan terörist’ olarak nitelemesine, AB liderleriyle giriştiği kavgadan, idam cezasına kadar çok sayıda konu ti’ye alınıyor.

Klibin sonundaysa, Türkiye bayrağı giydirilmiş bir trenin son sürat hızla raydan çıkarak şiddetli bir kaza yaptığı görülüyor.

Türkiye kamuoyuna da yansıyan ve Almanya’yla ilişkilerin bozulmasındaki ilk nüvelerden biri ‘Erdowie, Erdowo, Erdowahn’ şarkısı da yine NDR’nin ‘extra3’ adlı politik hiciv programında yayınlanmıştı.