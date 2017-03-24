Trump yönetimi, şimdi de “potansiyel tehdit arz eden nüfuslar” tanımıyla ABD’ye vize alımlarını zorlaştırmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD elçiliklerine inceleme gerektiren nüfusların tanımlanması kararını bizzat kendisi iletti. Ayıca, vize için başvuran ve daha önce IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerde herhangi bir şekilde bulunmuş herkese “zorunlu sosyal medya araştırması” emrini verdi. Eski bir yetkili, sosyal medya araştırmasının daha önce çok nadiren kullanıldığını belirtti.

Reuters’ın haberine göre, Tillerson tarafından geçtiğimiz iki hafta içinde kaleme alınan dört yönerge, Trump yönetiminin seçim döneminde söz verdiği, ABD’ye girmek isteyen yabancılara dönük “olağanüstü güvenlik incelemesi”nin nasıl işleyeceğine dair fikir veriyor. Ancak, kaleme alınan bu yönergeler, Beyaz Saray’ın bu vizyonu gerçekleştirirken karşılaştığı yönetsel ve lojistik engelleri de ortaya koyuyor.

ABD yönetimi, ocak başında 7 Müslüman çoğunlukta olan ülkeye getirdiği seyahat engelinden ve göçmenlere dönük ciddi yaptırımlarından sonra, bu ay daha az sıkı bir önleme gerçekleştiriyor.

Email adresleri, telefon numaraları kontrol edilecek

Her ne kadar yerel mahkemelerin kararları ve yönetsel bir takım engellerle karşılaşılsa da, 16-17 Mart tarihlerinde elçiliklere yollanan yazılarla Tillerson Libya, Somali, Sudan, Yemen ve Suriye gibi “potansiyel güvenlik riski” taşıyan nüfusun yaşadığı bölgelerden gelenler için çok spesifik incelemeler talep ediyor.

Bu bölgelerden vize başvurusunda bulunan adaylara geçtiğimiz 15 yıl içinde nerede yaşadıkları ve çalıştıkları, nerelere seyahat ettikleri soruluyor. Başvuranlar, ek olarak son 5 yılda kullandıkları pasaport numaralarını, tüm telefon numaralarını, email adreslerini ve sosyal medya hesaplarının iletişim bilgilerini temin etmekle yükümlüler.