Kendisine ‘Yeliz’ isimli trol hesabından paylaşımlar yapan ve Erdoğan’ın şoförü kontenjanından mecise giren AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın, iktidar yandaşı kanalda söyledikleri sosyal medyanın diline düştü.

Canlı yayında Almanya ile Türkiye’yi kıyaslayan Çamlı, 15 yıldır kendi partisinin iktidarda olduğunu unutarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, seslendi: “Ey Kılıçdaroğlu! Daha araba yapamadık. Utanmıyor musun, sıkılmıyor musun?”

Eroğan’ın eski şoförü AKP’li Çamlı, bir ara asgari ücreti de eleştirerek, ondan da Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutması izleyenleri şaşkına çevirdi: “Münih’te, Köln’de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da İstanbul’da yaşayan Hasan bin 500-2 bin liralık iş buldu mu göbek atıyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Yazıklar olsun. Şu CHP’ye bak be…”

Çamlı’nın koltuk ısıtmalı araba bile yapılamaması isyanına(!) CHP’li Eren Erdem hazırladığı bir video ile karşılık verdi. Erdem ‘O koltuk ısıtılacak!’ dedi.

Çok acı bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum… Utanç duyuyoruz! O koltuk ısıtılacak! pic.twitter.com/Jomuwvyvj8 — Eren Erdem (@erenerdemnet) March 23, 2017