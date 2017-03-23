Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türk Büyükelçiliği’ne “Erdoğan Türkleri al götür” yazılı pankart asıldı. Pankartı asın sağcı ‘Avusturya Kimlik Hareketi’nin üyeleri fotoğrafları internette paylaştı.

Viyana’da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına “Erdoğan, Türkleri al götür” yazılı bir pankart asıldı. Sağcı “Avusturya Kimlik Hareketi” (Identitre Bewegung) mensubu kişilerin, yan binadan elçilik binasının çatısına geçtikleri “Erdoğan, Türkleri al götür” yazılı pankartı böylelikle binanın ön cephesine astıkları sanılıyor.

Pankartın üzerinde Osmanlı kuşatmaları sırasında gösterdiği dirençle Avusturya’da kahramanlaştırılan Prens Eugen’i temsil eden, at üzerine çizilmiş bir figür de yer aldı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada soruşturma devam ediyor.