15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanatçı Atilla Taş’ın iddianamesine giren deliller Türkiye’deki hukuk rezaletini gözler önüne serdi.

“Meydan gazetesi yazarı” olduğu için tutuklanan şarkıcı Atilla Taş attığı bir tweet ile ‘hükümet aleyhinde kamuoyu oluşturmakla’ suçlandı. Ceza Kanunu’nda “Hükümet aleyhinde kamuoyu oluşturmak” diye bir suç yok.

İstanbul’da 15 Temmuz’dan sonra yapılan kapsamlı operasyonlarda gözaltına alınan ve Meydan gazetesinde yazarlık yapması ile ilgili sorulara maruz kaldığı sorgusunun ardından tutuklanan şarkıcı Atilla Taş hakkındaki iddianame bir skandalı ortaya çıkardı. Savcı, Atilla Taş’ın 15 Kasım 2014 günü attığı, “Edison bu günleri görse, ampül’ü icad etmezdi!” tweetini suç delili olarak gösterdi. Savcıya göre bu tweetin “delili” olduğu “suç” ise “Hükümet aleyhinde kamuoyu oluşturmak”…

İddianameye ilişkin bu detayın dün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı durumu protesto eden ve savcının suçlamasını gülünç bulan yorumlar yaptı. Zira Türk Ceza Kanunu’nda “Hükümet aleyhinde kamuoyu oluşturmak” gibi bir suç bulunmuyor.

Atilla Taş hakkında hazırlanan bu iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan sanatçı Atilla Taş, 27 kişiyle birlikte “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanıyor. Sosyal medyadaki muhalif ve mizahi mesajlarıyla ön plana çıkan Atilla Taş için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.